TOTO‘s tips: Houdt Ajax ook tegen ‘angstgegner’ AZ het doel schoon?

Zaterdag, 11 december 2021 om 13:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 16:24

Ajax en AZ nemen het zondag tegen elkaar op in de Johan Cruijff ArenA. Ondanks dat het de nummer één tegen de nummer acht van de ranglijst is, kan de ontmoeting tussen de Amsterdammers en de Alkmaarders nog steeds gezien worden als een topper. Beide teams sloten hun Europese poule af als winnaar en zullen deze vorm graag door willen trekken in de competitie. AZ won slechts 3 van de 43 uitduels met Ajax in de Eredivisie, maar 2 van die zeges vonden wel in de laatste 7 seizoenen plaats (2014/15 en 2019/20). Wie wint er komende zondag? Blik vooruit op deze topwedstrijd met TOTO!

Heb je nog geen account bij bij TOTO? Meld je dan hier aan en speel gemakkelijk mee!

Ajax verkeert nog altijd in uitstekende vorm dit seizoen. Sporting Portugal werd midweeks met 4-2 aan de kant geschoven, waardoor Ajax de Champions League-poule zonder puntenverlies afsloot. Ook in de competitie gaat het de Amsterdammers voor de wind. Er wordt niet alleen veel gescoord, maar ook heel weinig doorgelaten. De ploeg van Erik ten Hag lijkt dit Eredivisie-seizoen meerdere positieve records te gaan verbreken wat betreft tegendoelpunten. Zo incasseerde Ajax in de laatste 1173 speelminuten Eredivisie-voetbal, ruim 19,5 uur (!), maar één doelpunt: thuis tegen FC Utrecht. De regerend kampioen hield sindsdien in zeven competitieduels op rij de nul. Ajax noteerde alleen in 1971 (11), 1990 (8) en 1995 (9) in meer opeenvolgende Eredivisie-wedstrijden een clean sheet.

Lukt het Ajax om het doel schoon te houden en de beste reeks sinds 1995 neer te zetten? Bekijk hier de quotering voor een clean sheet van de Amsterdammers.

AZ kent bepaald geen vlekkeloos seizoen. Veelzeggend is dat de huidige ongeslagen reeks van vier competitieduels de langste van de Alkmaarders is in 2021/22. Maar gezien die reeks en aangezien AZ drie van de laatste vijf Eredivisie-ontmoetingen met Ajax won, mag de ploeg van Pascal Jansen toch met goede hoop richting Amsterdam gaan. Sinds 2018/19 zegevierde geen ploeg zo vaak in de competitie tegen Ajax als AZ. Wil AZ dit kunstje herhalen, dan zal het wel af moeten rekenen met een negatieve uitreeks. Het scoorde namelijk niet in de laatste drie uitduels. De Alkmaarders bleven in september 1996 voor het laatst vier Eredivisie-uitduels op rij zonder een doelpunt.

Weet AZ weer te winnen van Ajax in de Johan Cruijff Arena? Check hier de quotering!

Dusan Tadic werd dinsdag tegen Sporting aan de kant gehouden met een lichte blessure, maar zal tegen AZ hoogstwaarschijnlijk zijn rentree maken. De Serviër gaf al acht Eredivisie-assists tegen de Alkmaarders, meer dan iedere andere speler sinds 2000. Slechts één speler gaf in deze periode meer assists tegen een specifieke tegenstander in de Eredivisie (Steven Berghuis, 9 tegen FC Groningen). Een mooi lonkend record voor de Ajax-aanvoerder dus, die dit Eredivisie-seizoen met tien voorbereide doelpunten ook al de onbedreigde assistkoning is.

Maakt assistkoning Tadic jou Koning TOTO? Bekijk hier de quotering voor een assist van de aanvoerder van Ajax tegen AZ.

Let op: speel bewust, 18+