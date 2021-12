Wiedemeijer reageert op curieuze momenten bij Ajax, Feyenoord en PSV

Zondag, 5 december 2021 om 20:32 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:53

Scheidsrechtercoördinator Reinold Wiedemeijer van de KNVB houdt gemengde gevoelens over aan enkele discutabele momenten die zich deze week voordeden in wedstrijden van Feyenoord, Ajax en PSV. Woensdag werd een doelpunt van Feyenoord afgekeurd tegen Heracles Almelo (2-1); donderdag overkwam Ajax hetzelfde tegen Willem II (5-0), waarna een discutabele treffer van PSV tegen FC Utrecht (4-1) juist wel werd toegekend.

In de wedstrijd Feyenoord - Heracles liet arbiter Bas Nijhuis een blok van Alireza Jahanbakhsh tegen Heracles-verdediger Giacomo Quagliata gaan, waarna Luis Sinisterra in dezelfde aanval scoorde. Marc Nagtegaal, de VAR van dienst, besloot na lang beraad om Nijhuis naar de zijlijn te roepen. Nijhuis toonde zich zichtbaar geïrriteerd door het besluit om hem hiervoor naar de kant te roepen, maar floot uiteindelijk wel voor een overtreding. Volgens Wiedemeijer was het 'vele malen slimmer' geweest als Nijhuis gewoon direct had gefloten.

"Dat doet hij niet. Dan vinden we het óók weer te weinig voor de VAR om in te grijpen. De VAR had ervan af moeten blijven. Alleen: doordat Bas niet fluit, maakt hij het de VAR wel bijzonder moeilijk", erkent Wiedemeijer, die zich niet volledig kon vinden in de uitleg van Nijhuis. De scheidsrechter gaf aan mee te zijn gegaan in de beslissing van Nagtegaal omdat hij de beelden steeds weer voorbij zag komen. "Ik heb nooit voor dat beeldscherm gestaan, maar blijkbaar werkt het zo… Dat als je een paar keer dat moment ziet, dat je dan meegaat. Mij verbaast dat ook...", zegt de scheidsrechtercoördinator in Dit was het Weekend op ESPN.

Een dag later deed zich een discutabel moment voor bij Ajax - Willem II. Na balbezit van Dusan Tadic zorgde een aanraking van Dries Saddiki ervoor dat Sébastien Haller een schietkans kreeg. Hij had weinig tijd nodig om daar gebruik van te maken en te scoren. Videoscheidsrechter Jeroen Manschot riep Edwin van de Graaf echter naar de zijlijn om de beelden te bekijken. De buitenspelregel schrijft voor dat 'een speler die zich in buitenspelpositie bevindt en die de bal ontvangt van een tegenstander die de bal bewust speelt, inclusief opzettelijk hands, niet wordt beschouwd als een speler die voordeel trekt'. De arbitrage interpreteerde de balaanraking van Saddiki als onbewust, waardoor Haller werd teruggefloten.

Het afgekeurde doelpunt van Sébastien Haller is te zien vanaf minuut 0:56.

Wiedemeijer kan zich niet vinden in het uiteindelijke oordeel van de scheidsrechter. "Wij vinden dit een bewuste ingreep van de verdediger, waardoor een nieuwe situatie ontstaat en het doelpunt goedgekeurd had kunnen worden." In de ogen van Wiedemeijer had de VAR dus niet moeten ingrijpen en had Van de Graaf bij zijn beslissing moeten blijven na het zien van de beelden. Hij denkt wel te weten hoe de arbitrage de mist in is gegaan. "Die verdediger staat dicht op de bal van Tadic. Ze gaan het moment dan ‘uitkleden’. ‘Als hij hem bewust zou hebben aangeraakt, zou hij de bal wel verder weg hebben geschoten’, is de gedachte. Maar dat is natuurlijk allemaal niet aan de hand. Het is gewoon een verdediger die uitstapt op die bal. Dat doet hij niet helemaal lekker."

"Als hij ‘m wat beter raakt, gaat de bal naar de zijlijn. Maar zij (de arbitrage, red.) hebben ‘m zeg maar zitten ‘afpellen’ door te beoordelen of de bal bewust werd gespeeld. Als de bal via je voet gaat en het was geen bewuste actie, dan was het wel buitenspel. Het zit dicht bij elkaar, maar we hebben in de groep aangegeven dat het bewust ingrijpen van de verdediger was. Je ziet een verdediger met zicht op de bal en hij stapt ook uit op die bal", concludeert Wiedemeijer over het doelpunt van Haller. Uiteindelijk was de treffer niet van groot belang, omdat Ajax met 5-0 won. Feyenoord wist uiteindelijk ook te winnen en hetzelfde gold voor PSV, dat via een controversiële treffer op een 3-1 voorsprong kwam tegen Utrecht.

De treffer van Ritsu Doan bij PSV - FC Utrecht is te zien vanaf minuut 1:13.

André Ramalho zou hinderlijk buitenspel hebben gestaan bij de treffer van Ritsu Doan. Doelman Maarten Paes zei 'last' te hebben gehad van de lichamen voor zich, maar de treffer was geldig, tot verbazing van analisten op tv. "Alle analisten komen een beetje uit mijn tijd, toen dit allemaal werd afgekeurd wegens ‘hinderlijk buitenspel’", zegt Wiedemeijer. "Maar de UEFA heeft dit soort situaties steeds meer opgeschoven richting ‘doelpunt’ in plaats van ‘buitenspel’. Als Ramalho precies voor zijn neus staat, was het wel hinderlijk buitenspel. Maar hij loopt uit de baan van het schot, dat zie je gebeuren. Er was enige afstand, de speler staat niet pal voor zijn neus. De KNVB bepaalt niet de regels, dat zijn toch echt de UEFA en de FIFA. Die worden gevolgd door alle bonden. We kunnen ermee leven hoe het in dit geval is gegaan."