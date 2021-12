Sevilla haalt opgelucht adem na ongelooflijke misser van Gerard Moreno

Zaterdag, 4 december 2021 om 16:22 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:12

Sevilla heeft de tweede plek in LaLiga opgeëist via een overwinning op Villarreal. In het eigen Ramón Sánchez-Pizjuán won de ploeg van trainer Julen Lopetegui met 1-0 door een treffer van Lucas Ocampos. Door de zege heeft Sevilla 31 punten uit 15 wedstrijden; koploper Real Madrid heeft er 36 uit 15, terwijl Atlético Madrid staat op 29 uit 14 en zaterdagavond nog in actie komt tegen Real Mallorca.

Villarreal won dit seizoen nog geen enkele uitwedstrijd, terwijl Sevilla een van de best presterende ploegen in eigen huis is. De thuisploeg zocht naar een vroeg openingsdoelpunt en werd na een kwartier beloond. Na een strakke voorzet van Marcos Acuña vanaf de linkerflank kopte Lucas Ocampos bij de tweede paal naar de grond en vond hij de rechterhoek. Rafa Mir dacht niet veel later voor de 2-0 te zorgen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

Waar Villarreal voor de rust werd teruggedrongen, lag het initiatief na de pauze juist bij de bezoekers. Invaller Gerard Moreno schoot recht op keeper Yassine Bounou, waarna rakelings naast schoot. Elf minuten voor tijd ontstond een gouden kans voor Moreno, die erin slaagde om bij de tweede paal over te schieten toen hij helemaal vrijstond voor het doel nadat een schot van Pervis Estupiñán de juiste richting miste. Sevilla kwam vervolgens niet meer in grote problemen.

De misser van Gerard Moreno is (na doorklikken richting YouTube) te zien vanaf minuut 1:27.