Simon Kjaer ziet ergste vrees werkelijkheid worden bij kijkoperatie

Vrijdag, 3 december 2021 om 23:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:20

Simon Kjaer komt dit seizoen niet meer in actie voor AC Milan. De 32-jarige verdediger raakte woensdag al vroeg in het Serie A-duel met Genoa (0-3 winst) geblesseerd en heeft vrijdag een kijkoperatie aan zijn linkerknie ondergaan. Daarbij is schade aan de kruisband geconstateerd.

Al na vier minuten ging het voor Kjaer mis tegen Genoa. De Deens international werd met een brancard van het veld gedragen en heeft vrijdag een kijkoperatie ondergaan. De verdediger wacht een revalidatie van zes maanden. Voor AC Milan is de lange afwezigheid van Kjaer een flinke domper. De mandekker verlengde onlangs zijn contract bij i Rossoneri en is een vaste waarde in het elftal van trainer Stefano Pioli. Dit seizoen staat de teller op elf Serie A-duels en drie Champions League-wedstrijden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Milan staat momenteel tweede in de Serie A met één punt minder dan koploper Napoli. Naast Kjaer kan Piolo vanwege uiteenlopende blessures momenteel ook geen beroep doen op Olivier Giroud, Ante Rebic en Davide Calabria. Volgende week dinsdag speelt AC Milan thuis tegen Liverpool voor een plek in de achtste finales van de Champions League. De Italiaanse ploeg moet winnen, wil het FC Porto eventueel nog van de tweede plek in Groep B stoten.