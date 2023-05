Opmerkelijke taferelen: spelers AC Milan worden gekleineerd door eigen fans

Zondag, 14 mei 2023 om 11:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:53

De Curva Sud, de harde kern van AC Milan, heeft de eigen spelers zaterdag ter verantwoording geroepen. De ploeg van trainer Stefano Pioli ging op bezoek bij Spezia met 2-0 onderuit en lijkt de laatste kans op Champions League-deelname te hebben verspeeld. Milan staat nu, met nog drie wedstrijden te spelen, op vier punten achterstand van Lazio. Ook ligt uitschakeling in het huidige Champions League-seizoen op de loer voor i Rossoneri.

Het is een week om heel snel te vergeten voor Milan. Na de pijnlijke 0-2 nederlaag in de halve finale van het miljardenbal tegen aartsrivaal Internazionale, ging de ploeg van Pioli zaterdag opnieuw onderuit. Ditmaal was Spezia te sterk. Milan kreeg met name in de eerste helft kansen op doelpunten, maar benutte die niet en liep uiteindelijk in het mes van het scherp spelende Spezia. Przemyslaw Wisniewski zorgde een kwartier voor tijd voor de openingstreffer, waarna Salvatore Esposito het duel besliste met een heerlijke vrije trap.

Milan Ultras addressing the manager and players after their defeat today ?????? pic.twitter.com/JVMk8pHkt4 — Football Fights (@footbalIfights) May 13, 2023

Na afloop werd de selectie van Milan ter verantwoording geroepen door de eigen supporters, zo is op beelden te zien. Onder meer Olivier Giroud, Simon Kjaer en trainer Pioli worden stevig toegesproken. Uiteindelijk gingen beide groepen met applaus uit elkaar. Voor Milan is het zaak om de scherven snel bij elkaar te rapen, daar woensdag de return in de Champions League op het programma staat. De ploeg dient dan een 0-2 achterstand weg te werken.

Danny Blind, aanwezig in de studio bij Ziggo Sport voor de analyse van de wedstrijd, noemde de gang van zaken 'bijzonder'. "Dit is niet fijn", aldus de oud-voetballer. "Je doet het voor de goede orde, maar je wordt eigenlijk kleinerend neergezet. Zo van: we moeten daar even naartoe. Geen speler doet het expres. Natuurlijk mag je er als supporter iets van vinden, zeker als het heilige vuur mist in een wedstrijd als deze. Maar ik vind dit altijd..."