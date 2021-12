Rebellerend Barcelona, Real Madrid en Athletic Club slaan handen ineen

Vrijdag, 3 december 2021 om 17:07 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:11

Barcelona, Real Madrid en Athletic Club hebben gezamenlijk een alternatief plan gepresenteerd voor de miljardendeal van LaLiga met de Amerikaans-Britse private-equityfirma CVC Capital Partners. De drie clubs keerden zich in augustus als enige in LaLiga tegen de deal en hopen de rest van de profclubs in Spanje ?nu te overtuigen om zich achter een alternatief voorstel te scharen. LaLiga neemt het plan vooralsnog niet serieus.

CVC wil een bedrag van twee miljard euro in de competitie steken in ruil voor tien procent van de toekomstige opbrengsten van de clubs. De miljarden worden verdeeld over de clubs, die vervolgens vijftig jaar de tijd hebben om het geld terug betalen. Volgens berekeningen van de drie rebellerende clubs zijn de profclubs uit Spanje uiteindelijk minstens 9,9 en maximaal 17 procent extra kwijt bij het terugbetalen. LaLiga wil het geld gebruiken om wereldwijd door te groeien en om 'een wereldwijd digitaal entertainmentbedrijf' te worden. Het doel is om het gat met de Premier League te dichten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Eerder werd al duidelijk dat Barcelona en Real Madrid twijfelen aan de terugbetalingstermijn van vijftig jaar. De Catalaanse club wees op onvoorspelbaarheid van de voetbalwereld; een voorbeeld dat Barcelona noemde, was het feit dat er inmiddels al tien jaar wordt gesproken over het verkopen van de sponsorrechten van het Camp Nou. Verder vraagt Barcelona zich af wat de clubs opschieten met de deal. Er wordt gevreesd dat voornamelijk LaLiga profiteert van de miljarden die CVC overmaakt.

Nu hebben Barcelona, Real Madrid en Athletic Club dus een alternatief plan gepresenteerd, dat in hun ogen financieel voordeliger is voor alle clubs. Ze hebben alle profclubs daarvan op de hoogte gesteld in een brief. Hun voorstel is uitgewerkt door zakenbanken JP Morgan, Bank of America en HSBC en draagt de naam 'Project Sustainable', ofwel 'Project Duurzaam'. Met de hulp van de banken zou een bedrag van twee miljard euro worden opgehaald, dat vervolgens binnen 25 jaar terugbetaald dient te worden met een rente van 2,5 tot 3 procent. Volgens de initiatiefnemers zijn de clubs daarmee op termijn veel goedkoper uit dan met het originele plan.

Bovendien blijven tv-rechten in het beheer van de clubs; de grote clubs vreesden dat die gevaar zouden lopen doordat ze een deel van de mediarechten moesten opofferen in de CVC-deal. LaLiga noemt het voorstel van de club 'hypothetisch' en 'geïmproviseerd zonder een minimum aan onderbouwing'. LaLiga hoopt de CVC-deal volgende week vrijdag goedgekeurd te krijgen via een stemming. De competitie waarschuwt andere clubs al langer dat de topclubs hun eigen belang boven het algemene belang willen plaatsen, met de onlangs afgewende Super League als bewijsstuk. De drie tegenstanders hopen echter genoeg clubs te kunnen overtuigen om te voorkomen dat minstens 22 van de 42 profclubs volgende week voor de CVC-deal stemmen.