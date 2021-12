’Engeland is rondom de finale van het EK voetbal aan een ramp ontsnapt’

Vrijdag, 3 december 2021 om 15:24 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:37

De chaotische situatie in en rondom Wembley voorafgaand aan de finale van het EK voetbal van afgelopen zomer had tot doden kunnen leiden, zo staat beschreven in een onafhankelijk onderzoek dat in opdracht van de Engelse voetbalbond FA is uitgevoerd. Met 65.000 toeschouwers was de finale tussen Engeland en Italië volledig uitverkocht, maar zo’n tweeduizend supporters zonder kaartje probeerden Wembley toch binnen te komen. In aanloop naar de EK-finale doken er steeds meer nieuwe beelden op van de ongeregeldheden.

Volgens onderzoekster Louise Casey is Engeland min of meer ontsnapt aan een ramp. In het onderzoek naar de ongeregeldheden tijdens de finale van EK staat beschreven dat een gevaarlijke situatie met ‘dronken en onder invloed van drugs verkerende mensen, die geen ticket hadden', tot doden had kunnen leiden. Engeland werd na strafschoppen verslagen door Italië. De finale werd ontsierd door ongeregeldheden onder de toeschouwers, zowel voor als tijdens de wedstrijd.

Casey beschrijft het als een ‘dag van nationale schaamte’, schets ‘een verschrikkelijke wanorde’ en concludeert dat er sprake was van een ‘collectief falen’. Onder andere de inzet van stewards rondom het stadion liet te wensen over en de politie schaalde te laat op. Ze benadrukt echter dat de hoofdverantwoordelijken voor de ongeregeldheden degenen zijn die ‘de controle over hun eigen gedrag verloren’. “Engeland stond voor het eerst in 55 jaar weer eens in een grote finale. De ploeg werd echter in de steek gelaten door dronken en gedrogeerd tuig, dat niet over een kaartje beschikte. Deze groep heeft kwetsbare en gehandicapte mensen mishandeld, evenals politieagenten, vrijwilligers en personeel van Wembley”, aldus Casey.

Unbelievable footage of violence in Wembley tonight. A literal child gets punched by a full grown man and an Asian man is kicked repeatedly in the head by several people. Disgusting behaviour. pic.twitter.com/NLtvjgF8Fe — Kyle Glen (@KyleJGlen) July 11, 2021

“We mogen van geluk spreken dat er niet veel ernstigere gewonden zijn gevallen. We moeten zo hard mogelijk optreden tegen mensen die denken dat een voetbalwedstrijd op de een of andere manier een excuus is om je zo te gedragen." In het rapport wordt ook vastgesteld dat een overwinning van Engeland na strafschoppen een ‘verder groot gevaar voor de openbare veiligheid’ had kunnen opleveren, met nog eens zesduizend mensen die het stadion zouden bestormen om feest te vieren.

25.000 zitplaatsen in Wembley waren leeg voor de wedstrijd als gevolg van de beperkingen vanwege het coronavirus. De Engelse voetbalbond FA heeft van de UEFA een boete van 84.560 pond, omgerekend 99.157 euro gekregen vanwege de ongeregeldheden en daarnaast moest het nationale elftal één wedstrijd achter gesloten deuren spelen. “Wij accepteren de bevindingen van het rapport volledig en wij en de andere betrokken instanties kunnen hieruit belangrijke lessen trekken”, aldus Mark Bullingham, hoofd van de FA, die zijn verontschuldigingen aanbiedt aan degenen die in Wembley een ‘vreselijke ervaring’ hebben meegemaakt. “Collectief mogen we dit nooit meer laten gebeuren.”