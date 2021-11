BBC roept Vivianne Miedema uit tot beste voetbalster ter wereld

Maandag, 29 november 2021 om 07:17 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:46

Vivianne Miedema is bij een verkiezing van de BBC uitgeroepen tot de beste voetbalster van de wereld in 2021. De spits van het Nederlands elftal en Arsenal is gekozen door voetbalfans over de hele wereld. Miedema kreeg de award op de training uitgereikt door voormalig Arsenal-spits en clublegende Kelly Smith.

Een panel van trainers, spelers, journalisten en voetbalbestuurders koos vijf kandidaten. Het publiek mocht vervolgens stemmen. Miedema liet grote namen als Sam Kerr (Chelsea), Alèxia Putellas, Caroline Graham Hansen (beiden Barcelona) en Ashley Lawrence (Paris Saint-Germain) achter zich bij de stemming. Het is voor het eerst dat een Nederlandse vrouw die eretitel binnensleept.

"I thought we were going to have a long, boring meeting!" The moment @VivianneMiedema was given her BBC Women's Footballer of the Year award at training by @ArsenalWFC legend @kelly_smith10 ?????? ? https://t.co/4v5MMdU441#bbcwfoty pic.twitter.com/mwSnSnFxfv — BBC Sport (@BBCSport) November 29, 2021

Dit jaar werd Miedema topscorer aller tijden van de Engelse Super League, topscorer van de Olympische Spelen (tien goals in slechts vier duels) en in de Champions League breidde ze haar doelpuntentotaal uit naar 25 goals in 21 wedstrijden. Miedema voelt zich vereerd met de prijs. “Ik was een beetje overweldigd, maar ja, ik ben echt vereerd. Het is op de Olympische Spelen goed gegaan. Het is duidelijk dat ik in het begin van het seizoen die vorm bij Arsenal heb kunnen voortzetten.”

“En ja, alle doelpuntenrecords, ze zijn er gewoon om gebroken te worden, en ik hoop dat iemand anders ze in de toekomst zal breken. Maar op dit moment geniet ik er gewoon van om met deze ploeg op het veld te staan.” Vorig jaar ging de BBC-prijs, net als in 2018, naar de Engelse Lucy Bronze en eindigde Miedema als tweede. Ada Hegerberg uit Noorwegen werd door de Britse omroep ook al twee keer (2017 en 2019) uitgeroepen tot voetbalster van het jaar. Kim Little in 2016 en Asisat Oshoala in 2015 waren de andere winnaars.

Miedema maakt maandagavond, net als Lieke Martens, ook kans op de Ballon d'Or Féminin, een van de meest prestigieuze eretitels in het voetbal. Miedema en Martens staan op de lijst van twintig genomineerden. De Ballon d’Or, georganiseerd door France Football, wordt vanaf 19.30 uur in Parijs uitgereikt.