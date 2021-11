Trabzonspor boekt zevende zege op rij; Galatasaray bijt zich stuk

Zondag, 28 november 2021 om 19:43 • Mart van Mourik

Galatasaray heeft zondagavond kostbaar puntenverlies geleden in de Süper Lig. Op bezoek bij Yeni Malatyaspor kwamen de Aslanlar niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel: 0-0. Het was de derde keer op rij dat Galatasaray puntenverlies leed, waardoor men een achtste plek op de ranglijst bezet. Eerder op de dag boekte koploper Trabzonspor zijn zevende competitiezege op rij door Karagümrük met 0-2 te verslaan.

Yeni Malatyaspor - Galatasaray 0-0

Ryan Babel, afgelopen donderdag nog trefzeker in het Europa League-duel met Olympique Marseille (4-2 winst), kreeg een basisplek van Fatih Terim. Ook Patrick van Aanholt stond aan de aftrap. In het eerste bedrijf wist Galatasaray geen enkel schot op doel te produceren. De gevaarlijkste poging kwam van de voet van Babel, die van afstand rakelings naast schoot. In het tweede bedrijf kwamen de bezoekers beter in de wedstrijd. Onder meer Alexandru Cicaldau en Mbaye Diagne kregen een goede kans de ban te breken, maar het ontbrak beiden aan fortuin en scherpte in de afronding. Ook invaller Halil Dervisoglu deed in de slotfase tevergeefs nog een duit in het zakje. Op slag van het eindsignaal kwam Yeni met tien man te staan, daar Marius Sumudica met rood van het veld werd gestuurd. In de resterende twee minuten kon Galatasaray de overtalsituatie niet uitbuiten.

Karagümrük - Trabzonspor 0-2

De ongeslagen koploper in de Turkse competitie kwam ook het uitduel met Karagümrük zonder kleerscheuren door. De score werd na een kwartier spelen geopend door Djaniny, die mocht aanleggen vanaf elf meter. De aanvaller werd zelf gevloerd en benutte het buitenkansje met een feilloze strafschop in de rechterbovenhoek: 0-1. Het duel werd na een uur spelen in het slot gegooid door Abdülkadir Ömür. De middenvelder stond aan het einde van een mooie aanval en vond de linkerbovenhoek: 0-2. Na afloop van het duel ging het echter vooral om de gigantische misser van Anthony Nwakaeme. De buitenspeler had de bal op aangeven van Djaniny voor het intikken, maar faalde hopeloos en schoot de bal voor open doel voorlangs.