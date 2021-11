Vrijdag, 26 November 2021

Tagliafico mag hopen op mooie wintertransfer

Newcastle United is geïnteresseerd in de handtekening van Oleksandr Zinchenko. De hekkensluiter van de Premier League is naarstig op zoek naar defensieve versterkingen en wil de linksback van Manchester City graag in januari op huurbasis overnemen. (Daily Mail)

Manchester City heeft contact opgenomen met de zaakwaarnemer van Karim Benzema om de mogelijkheid van een overstap naar de Premier League te bespreken. The Citizens zijn na het mislopen van Harry Kane nog altijd op zoek naar een nieuwe aanvalsleider. (El Nacional)

Chelsea heeft Nicolás Tagliafico op het oog als vervanger van de langdurig geblesseerde Ben Chilwell. De Argentijnse linksback, die in het verleden ook al eens in verband werd gebracht met de Londenaren, ondervindt concurrentie van Robin Gosens. (The Daily Express)

Tottenham Hotspur is nog steeds geïnteresseerd in het contracteren van Nahitan Nández. De middenvelder van Cagliari, die over een ontsnappingsclausule van 36 miljoen euro beschikt, kon afgelopen zomer al rekenen op belangstelling van the Spurs. (Calciomercato)

Bjorn Meijer heeft zich in de kijker gespeeld bij Birmingham City. De club uit de Championship raakte onder de indruk van de linksback van FC Groningen tijdens de EK-kwalificatieduels van Oranje Onder 19. (Voetbal International)