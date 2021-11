Ajax verliest ambitieuze trainer aan Giovanni van Bronckhorst

Donderdag, 25 november 2021 om 06:36 • Daniel Cabot Kerkdijk

Dave Vos wordt een van de assistenten van Giovanni van Bronckhorst bij Rangers, zo schrijft De Telegraaf donderdag. De 38-jarige trainer van Ajax Onder 18 vertelde het nieuws volgens het dagblad woensdag aan zijn spelers na de minimale overwinning op Besiktas (0-1) in de UEFA Youth League. Hij gaat in Glasgow een contract tot de zomer van 2024 of 2025 ondertekenen.

Met het vertrek van Vos verliest Ajax een jonge, ambitieuze trainer, die zijn opleiding op het Centraal Instituut Opleiding Sportleiders (CIOS) genoot en daarna ook de Cruyff University doorliep. Vorig jaar slaagde de oefenmeester, die sinds 2011 werkzaam was voor de Amsterdamse club, voor de Cursus Coach Betaald Voetbal.

Vos werkte in het verleden ook voor de KNVB en had de selectie van AZ Onder 17 onder zijn hoede. Bij Ajax trainde hij diverse jeugdelftallen alvorens hij de rechterhand van Mitchell van der Gaag bij Jong Ajax werd en dit seizoen de selectie van Ajax Onder 18 toebedeeld kreeg.

Rangers bevestigde eerder deze week dat Roy Makaay, Yöri Bosschaart en Arno Philips zijn aangesteld als assistenten van Van Bronckhorst. De voormalig trainer van Feyenoord en Guangzhou R&F volgt in Glasgow Steven Gerrard op, die vertrok naar Aston Villa in de Premier League.

Makaay en Van Bronckhorst werkten al samen bij Feyenoord. Bosschaart werkte ook eerder met de coach samen bij de Rotterdammers en bij het Chinese Guangzhou als video-analist. Conditietrainer Philips werkte toen ook samen met Van Bronckhorst en was eerder actief bij onder meer de nationale ploegen van Zuid-Korea, Australië, Rusland en Turkije.

"Ik heb deze jongens in de afgelopen dagen leren kennen en het zijn allemaal fantastische mensen en topcoaches op hun gebied", zei technisch directeur Ross Wilson. "We hebben al een geweldige staf en deze toevoegingen zullen er goed in passen."

Van Bronckhorst speelde tussen 1998 en 2001 voor de Schotse recordkampioen, die toen nog Glasgow Rangers heette. Het huidige Rangers speelt donderdag in de Europa League thuis tegen Sparta Praag en dat betekent het debuut voor de oud-verdediger op de bank. Van Bronckhorst zat afgelopen zondag nog niet op de bank, toen the Gers onderuit gingen tegen Hibernian (1-3) in de halve finale van het Schotse League Cup-toernooi.