Fenerbahçe zorgt met tien man voor sensatie tegen Galatasaray

Zondag, 21 november 2021 om 19:04 • Dominic Mostert

Fenerbahçe heeft zondag een spectaculaire overwinning geboekt op Galatasaray. Met een man minder won de ploeg van trainer Vitor Pereira met 1-2 door een treffer van invaller Miguel Crespo in de blessuretijd. In de eerste helft hadden Kerem Aktürkoglu en Mesut Özil al gescoord. Zes minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd, toen Fenerbahçe met een man minder op het veld stond, werd een doelpunt van Galatasaray afgekeurd. Door de overwinning stijgt Fenerbahçe van de negende naar de vijfde plek; Galatasaray staat achtste.

Galatasaray trad aan met Patrick van Aanholt en Halil Dervisoglu in de basis en Ryan Babel op de bank; bij Fenerbahçe deed Ferdi Kadioglu vanaf de aftrap mee. Hakan Mert Yandas zorgde met een laag afstandsschot voor vroeg doelgevaar namens Fenerbahçe, terwijl Sofiane Feghouli in de korte hoek werd gestuit door keeper Berke Özer. Galatasaray wist de score na een kwartier te openen. Aktürkoglu verscheen na een combinatie met Olimpiu Morutan voor het doel van Fenerbahçe en maakte geen fout in de afronding.

Na een halfuur kwam Fenerbahçe echter op gelijke hoogte. Irfan Kahveci zette Özil met een lange bal vrij voor keeper Fernando Muslera en de aanvallende middenvelder rondde beheerst af. De VAR boog zich over de vraag of Özil buitenspel stond, maar uit de beelden bleek dat hij zich nog nét op de eigen helft bevond op het moment van de pass. Tevens was er in de ogen van de arbitrage geen sprake van een overtreding van Kahveci, toen hij Aktürkoglu van de bal hield.

In het restant van de eerste helft waren er opstootjes, maar geen doelpunten. Twaalf minuten na de pauze voorkwam Min-Jae Kim van Fenerbahçe met een ingreep op het laatste moment dat Dervisoglu een grote schietkans kreeg voor het doel na een pass van Van Aanholt. Muslera bracht redding op een schot van Kahveci en collega-doelman Özer kwam als winnaar uit een één-op-één-situatie met invaller Mbaye Diagne, maar zes minuten voor tijd dacht de invaller toch nog voor de 2-1 te zorgen. Na een overtreding van Marcel Tisserand, die daarvoor zijn tweede gele kaart kreeg en dus van het veld moest, ontfermde Van Aanholt zich over een vrije trap. Hij draaide de bal richting Diagne, die Mergim Berisha van zich afduwde en in de verre hoek kopte.

Na het bekijken van de videobeelden oordeelde arbiter Halil Umut Meler echter dat er sprake was van een overtreding en dus werd het doelpunt afgekeurd. Aktürkoglu schoot vervolgens nog tegen de buitenkant van de paal, waardoor het bij 1-1 leek te blijven. Fenerbahçe bepaalde anders: in een tegenaanval schoot Crespo raak via de binnenkant van de paal. De woedende Galatasaray-trainer Fatih Terim ontving zijn tweede gele kaart en moest vertrekken. De arbitrage kende zeven minuten aan blessuretijd toe en dat werden er uiteindelijk elf. Een vermeende handsbal van Fenerbahçe in het strafschopgebied bleef onbestraft en daardoor kon Fenerbahçe de punten bijschrijven.