Maandag, 15 November 2021

Geen hoofdprijs voor Marcos Senesi

AC Milan wil Renato Sanches van Lille OSC overnemen als vervanger van Franck Kessié, die transfervrij vertrekt. Sanches staat ook in de nadrukkelijke belangstelling van Liverpool en Wolverhampton Wanderers. (La Gazzetta dello Sport)

Liverpool is niet van plan om Thiago Alcántara te laten vertrekken naar Barcelona. Xavi aast na de komst van Dani Alves ook op een terugkeer van de Braziliaanse middenvelder in het Camp Nou, maar hier wordt door the Reds een stokje voor gestoken. (AS)

AS Roma denkt met een bod van tien miljoen euro goede kans te maken op Marcos Senesi. De verdediger van Feyenoord ligt tot medio 2023 vast, waardoor de Rotterdammers hem in de zomer waarschijnlijk willen verkopen. (Corriere dello Sport) De verdediger van Feyenoord ligt tot medio 2023 vast, waardoor de Rotterdammers hem in de zomer waarschijnlijk willen verkopen.

Juventus heeft vanwege de huidige financiële situatie geen enkele kans om Aurélien Tchouaméni in januari aan te trekken. Chelsea en Real Madrid hebben daardoor nog steeds de beste papieren om de middenvelder van AS Monaco in te lijven. (La Gazzetta dello Sport)

Aaron Ramsey heeft zijn zinnen gezet op een terugkeer in de Premier League. Newcastle United is geïnteresseerd in de diensten van de middenvelder van Juventus, die zelf hoopt op belangstelling van de Engelse top. (Daily Mail)