Brabantse derby zorgt alleen buiten de lijnen voor spanning; ME grijpt in

Vrijdag, 12 november 2021 om 22:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:51

De Brabantse derby in de Keuken Kampioen Divisie tussen TOP Oss en Helmond Sport heeft vrijdagavond geen winnaar opgeleverd. De thuisploeg kreeg de beste mogelijkheden om aan een reeks van elf wedstrijden op rij zonder zege een einde te maken, maar slaagde daar niet in: 0-0. De meeste spanning speelde zich buiten de lijnen af. Voorafgaand aan het duel viel de ME het supportershome van TOP Oss binnen na 'ernstige dreiging' en 'verstoringen van de openbare orde'. Ook tijdens de wedstrijd waren er confrontaties tussen beide supportersgroepen, meldde het Brabants Dagblad.

"Er is bij mij gemeld dat er sprake was van een ernstige dreiging", liet TOP Oss-directeur Peter Bijvelds weten. "Dat betekent dat de politie buiten het stadion een veiligheidsrisicogebied aanwijst, waarin zij meer bevoegdheden hebben, om dat er aanwijzingen zouden zijn dat er onder meer zwaar vuurwerk naar binnen gebracht zou worden. Ze willen fouilleren omdat er een verdenking is op zwaar vuurwerk, en dat zou in de omgeving ook gekocht zijn”, aldus de directeur. Het vuurwerk bij aanvang van het duel kwam echter vanuit het vak met de meegereisde Helmond-supporters.

Het duel in Oss betekende een ware kelderkraker tussen de nummers negentien en zeventien van de ranglijst. De eerste kansen van het duel kwamen pas halverwege de eerste helft tot stand, toen Dean van der Sluijs het doel van de bezoekers onder vuur nam. De verdediger schoot echter hoog over. Aan de andere kant kreeg Kevin Bukusu met het hoofd een mogelijkheid om de score te openen namens Helmond, maar de centrumverdediger had het vizier niet op scherp en kreeg zijn inzet niet tussen de palen.

Ook in de tweede helft waren de beste kansen voor TOP Oss. Richonell Margaret probeerde met een afstandsschot doelman Mike Havekotte te passeren, maar slaagde daar niet in. Niet veel later moest de goalie van Helmond wederom in actie komen, toen Sekou Sylla opstoomde en de doelman tot een redding dwong. Helmond stond in het eerste kwart van de tweede helft flink onder druk, maar mocht Havekotte danken dat de ploeg niet bezweek. Toen ook de grootste kans van de tweede helft in de slotminuut niet verzilverd werd door Margaret, was de puntendeling een feit.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 14 9 4 1 17 31 2 Excelsior 14 9 1 4 14 28 3 FC Emmen 14 8 2 4 9 26 4 De Graafschap 14 8 2 4 6 26 5 Jong Ajax 14 8 1 5 9 25 6 FC Eindhoven 14 7 2 5 5 23 7 Roda JC Kerkrade 13 6 3 4 7 21 8 ADO Den Haag 14 8 2 4 9 20 9 Jong AZ 14 6 1 7 -2 19 10 FC Den Bosch 14 6 1 7 -5 19 11 NAC Breda 14 5 3 6 2 18 12 Jong PSV 14 5 3 6 0 18 13 Jong FC Utrecht 14 5 3 6 -3 18 14 MVV Maastricht 13 6 0 7 -16 18 15 VVV-Venlo 14 5 1 8 -5 16 16 Telstar 14 4 4 6 -13 16 17 Helmond Sport 15 4 3 8 -8 15 18 Almere City FC 14 3 3 8 -6 12 19 TOP Oss 15 3 3 9 -10 12 20 FC Dordrecht 14 2 4 8 -10 10