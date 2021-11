Noussair Mazraoui keert terug in basiselftal van Ajax

Woensdag, 3 november 2021 om 19:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:50

De opstelling van Ajax voor de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund is bekend. Noussair Mazraoui keert terug in de basis, hetgeen ten koste gaat van Devyne Rensch, die hem afgelopen zaterdag verving. Bij Borussia Dortmund moet Donyell Malen genoegen nemen met een plek op de bank. De wedstrijd begint dinsdagavond om 21.00 uur in het Signal Iduna Park.

Mazraoui moest het Eredivisie-duel tegen Heracles Almelo (0-0) van afgelopen zaterdag nog aan zich voorbij laten gaan. De rechtsback bleef toen ziek achter in Amsterdam, maar is inmiddels hersteld en fit genoeg om te starten tegen Dortmund. Remko Pasveer krijgt het vertrouwen onder de lat. Naast Mazraoui wordt de verdediging van Ajax tegen Dortmund gevormd door Jurriën Timber en Lisandro Martínez, terwijl Daley Blind op de linksbackpositie weer de voorkeur krijgt boven Argentijns international Nicolás Tagliafico. Laatstgenoemde zal net als Perr Schuurs en Devyne Rensch moeten hopen op een invalbeurt in het Champions League-duel.

Het middenveld van de Amsterdammers bestaat uit de inmiddels bekende namen: Edson Álvarez, Steven Berghuis en Ryan Gravenberch. In de voorhoede kiest Ten Hag voor Antony, Sébastien Haller en Dusan Tadic. Met onder meer Davy Klaassen, Mohammed Kudus, Mohammed Daramy en David Neres heeft de trainer nog meer dan genoeg opties achter de hand. Op de afsluitende persconferentie gaf Ten Hag aan dat hij Borussia Dortmund nog steeds als de grote favoriet ziet om de groep te winnen, ondanks de 4-0 zege van zijn ploeg op de Duitsers twee weken geleden. “Dat verandert niet na één wedstrijd, zo opportunistisch denk ik niet. Er zijn drie wedstrijden gespeeld, maar er komen ook nog drie wedstrijden.”

Dortmund moet het zoals bekend stellen zonder Erling Braut Haaland, die de rest van het kalenderjaar is uitgeschakeld. Marco Rose had kunnen kiezen voor Malen als vervanger, maar geeft de voorkeur aan Thorgan Hazard, Marco Reus en Steffen Tigges als diepste aanvallers. Bij de heenwedstrijd in Amsterdam (4-0 voor Ajax) begon Malen nog in de basis als linkerspits en werd de voormalig PSV'er na 52 minuten gewisseld.

Opstelling Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Akanji, Hummels, Wolf; Witsel; Brandt, Bellingham; Reus; Hazard, Tigges

Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic