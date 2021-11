Sébastien Haller: ‘Ik heb niet het gevoel dat ik me niet ontwikkel, integendeel’

Maandag, 1 november 2021 om 11:53 • Laatste update: 13:26

Sébastien Haller heeft zeker geen spijt van zijn overstap naar Ajax. De spits, die in januari 2021 voor 22,5 miljoen euro overkwam van West Ham United, kijkt in de aanloop naar het Champions League-duel met Borussia Dortmund van woensdag terug op zijn eerste tien maanden bij de huidige koploper van de Eredivisie. “Ik ben dolgelukkig sinds ik bij Ajax ben en dit seizoen eindelijk in de Champions League speel”, aldus Haller in gesprek met het Duitse Kicker. Van een stap terug wil de Ivoriaans international dan ook niet spreken.

"Misschien lijkt het op het eerste gezicht op een stap terug”, doelt Haller op zijn terugkeer naar de Nederlandse competitie vanuit de Premier League. “Maar ik heb niet het gevoel dat ik me niet ontwikkel, integendeel." Haller, die in 2015 van AJ Auxerre naar FC Utrecht ging en na vier seizoenen de overgang maakte naar Eintracht Frankfurt, ziet zijn verhuizing vanuit Engeland juist ‘meer als een stap vooruit’. "Ik ben hier nodig en gewaardeerd, dat is in mijn carrière niet altijd het geval geweest. Plezier hebben en het bereiken van doelen zijn voor mij nu het allerbelangrijkst."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De aanvaller is op dit moment een van de meest trefzekere spelers in Europa. Zo maakte hij in de Eredivisie inmiddels zeven goals in elf wedstrijden, terwijl hij in de eerste drie groepswedstrijden van de Champions League liefst zes keer trefzeker was. In de eerste twee gewonnen groepswedstrijden tegen Sporting Portugal (1-5) en Besiktas (2-0), scoorde Haller zelfs al vijf keer, waarmee hij een record brak. Nog nooit was er een speler die zo vaak wist te scoren in de eerste twee groepsduels van het prestigieuze Europese toernooi. Haller zegt dan ook dat er ‘een droom is uitgekomen’ sinds hij dit seizoen met Ajax actief is in het miljoenenbal.

"Ik heb met Eintracht Frankfurt in de halve finale van de Europa League gestaan, maar wat ik nu ervaar is een nog hoger niveau", vertelt Haller. Zijn prestaties lijken andere clubs in Europa niet te zijn ontgaan. Vorige maand berichtte BILD nog dat Haller als opvolger wordt genoemd van Erling Braut Haaland bij Borussia Dortmund, de tegenstander dus van woensdagavond, mocht de Noorse sterspeler daar komende zomer vertrekken. Het duel tussen Borussia Dortmund en Ajax staat voor woensdag om 21.00 uur op het programma in het Signal Iduna Park.