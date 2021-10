Loïs Openda bevrijdt ploeterend Vitesse tegen tien van Heerenveen

Zaterdag, 30 oktober 2021 om 22:00 • Laatste update: 22:21

Vitesse heeft zaterdag zijn uitduel met sc Heerenveen ternauwernood in winst kunnen omzetten. In het Abe Lenstra Stadion speelde de ploeg van trainer Thomas Letsch ruim tachtig minuten met een man meer vanwege een rode kaart voor Ibrahim Dresevic en won in blessuretijd dankzij een treffer van Loïs Openda: 1-2. De Arnhemmers kennen daarmee een goede generale voor het treffen met Tottenham Hotspur in de Conference League komende donderdagavond. Vitesse stijgt door de overwinning naar een vijfde plaats in de Eredivisie; Heerenveen blijft steken op de tiende.

Het eerste hoogtepunt van de wedstrijd was er een met veel gevolgen. Heerenveen-verdediger Dresevic verspeelde de bal na tien minuten knullig aan Openda, die daarmee direct voor doelman Xavier Mous kon komen; de Kosovaar hield de aanvaller van Vitesse even vast en mocht gaan douchen. De daaropvolgende vrije trap van Nikolai Frederiksen werd prachtig uit de kruising getikt door Mous, voordat Jansen ingreep door linksbuiten Filip Stevanovic naar de kant te halen. De linksbuiten, die afgelopen woensdag in het bekerduel met AFC (1-2) nog de winnende treffer maakte, werd vervangen door verdediger Nick Bakker om de achterste linie weer sluitend te maken.

De Arnhemmers hadden moeite de overtalsituatie in grote kansen te vertalen: verder dan halve pogingen van Oussama Darfalou en Yann Gboho kwam de ploeg van Thomas Letsch aanvankelijk niet. Heerenveen was minstens even gevaarlijk op de counter via Anthony Musaba, die enkele keren dreigend voor Markus Schubert kwam. De eerste goede aanval van de bezoekers vond plaats in de blessuretijd en resulteerde meteen in de corner waaruit de openingstreffer voortvloeide. Die viel alleen niet achter Mous.

Rodney Kongolo onderschepte de bal in het eigen strafschopgebied en stoomde razendsnel op voor een counter; rechtsback Milan van Ewijk trok een gigantische sprint om net op tijd te zijn voor de pass. Laatstgenoemde stiftte de bal over Schubert heen: 1-0. De voorsprong was niet onverdiend te noemen, maar lang konden de Friezen er niet van genieten. Negen minuten in de tweede helft kreeg invaller Julian von Moos de bal na een goede actie bij Openda, die het leer hard achter Mous schoot. Heerenveen beklaagde zich nog over het feit dat scheidsrechter Martin van den Kerkhof de pass op Van Moos aangeraakt had, maar het bezwaar mocht niet baten.

De thuisploeg kwam niet verder dan tegenhouden; de mannen van Letsch schoten wel, maar vonden geen echte opening. Nog maar dertien minuten stonden er op de klok toen Toni Domgjoni de bal panklaar op het hoofd van collega-invaller Daan Huisman legde, die de 1-2 had móeten maken. Mous redde nog prachtig op een inzet van Riechedly Bazoer, voordat hij in de blessuretijd alsnog moest capituleren. Elazar Dasa gaf perfect voor op Openda, die alles goed deed en met zijn hoofd de overwinning over de streep trok.