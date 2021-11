TOTO's tips: Slaat assistkoning Antony opnieuw toe in de Champions League?

Dinsdag, 23 november 2021 om 19:32 • Stefan Coerts • Laatste update: 19:33

Zelden zal Ajax zo ontspannen naar een Champions League-duel hebben toegeleefd als deze week. Na vier groepsduels zijn de Amsterdammers al geplaatst voor de volgende ronde, terwijl zelfs de eerste plaats al zo goed als zeker lijkt. Bovendien staat met Besiktas een tegenstander op het programma die Ajax goed ligt.

Bladerend door de geschiedenisboeken, zien we dat Ajax en Besiktas elkaar al in 1966 voor het eerst troffen in een Europa Cup-duel dat door Ajax met 2-0 werd gewonnen in De Meer. Het zou een voorbode blijken voor de komende 55 jaar, want in alle ontmoetingen die volgden stapten de Amsterdammers als winnaar van het veld. In totaal won Ajax alle vijf de duels met Besiktas in Europese competities, waarmee de Turken zijn uitgegroeid tot favoriete tegenstander voor de Amsterdammers. Tegen geen andere ploeg heeft Ajax namelijk zo vaak gespeeld zonder ooit punten te morsen. Bij een zesde overwinning wordt Besiktas zelfs de ploeg die Ajax het vaakst wist te verslaan in Europa - Ajax won vooralsnog ook vijf keer van Real Madrid, AC Milan en Dinamo Zagreb.

Naast de sportieve eer en het geld dat een overwinning in de Champions League oplevert, staat er ook nog iets anders op het spel voor Ajax; de ploeg van Erik ten Hag kan namelijk een historische Europese prestatie neerzetten door elk van de eerste vijf groepsduels van een Champions League-seizoen te winnen. Dat zou een zeldzaamheid zijn, daar het in het verleden slechts één andere Nederlandse club lukte om de eerste vijf groepswedstrijden van een Europa Cup- of Champions League-seizoen te winnen: Feyenoord in 1971/72, precies vijftig seizoenen geleden dus.

Bij Ajax zal de aandacht onder meer uitgaan naar Antony. De Braziliaanse buitenspeler heeft zich vooral in de Champions League ontpopt tot een van de absolute smaakmakers van dit Ajax. Nadat hij eerder tegen Sporting Portugal al goed was voor twee assists, herhaalde hij dit kunstje tegen Dortmund. Daarmee komt een record in zicht voor de dribbelaar van Ajax. Sinds data over assists worden bijgehouden (2003/04), lukte het namelijk geen enkele speler om in drie verschillende Champions League-wedstrijden in hetzelfde seizoen minstens twee assists te geven. Besiktas-linksback Umut Meras lijkt zijn borst nat te kunnen maken.

