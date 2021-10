Sergio Agüero maakt basisdebuut voor Barcelona

Woensdag, 27 oktober 2021

Ronald Koeman heeft de opstelling van Barcelona bekendgemaakt voor het uitduel met Rayo Vallecano. De trainer van Barcelona gunt Sergio Agüero zijn debuut in de basis. Barça moet het stellen zonder de geblesseerd afgehaakte Frenkie de Jong en Ansu Fati. De wedstrijd begint om 19.00 uur in het Campo de Futbol de Vallecas.

De voorhoede van Barcelona lijkt woensdagavond naast Agüero te bestaan uit Memphis Depay en Sergiño Dest. Voor Koeman was het puzzelen om tot elf namen te komen, want Barcelona kampt met een flinke blessuregolf. Naast Frenkie de Jong en Fati zijn ook Ronald Araújo, Martin Braithwaite, Ousmane Dembélé en Pedri uitgeschakeld door uiteenlopende kwetsuren.

Op het middenveld krijgt Nico González de voorkeur boven Gavi, die op de bank zit. De jongeling bespeelt de linie samen met Sergio Busquets en de waarschijnlijk verder vooruit geschoven Philippe Coutinho. Achterin komt Sergi Roberto als rechtsback in het elftal op de plek waar zondag Óscar Mingueza nog speelde. Gerard Piqué, Eric García en Jordi Alba blijven staan in de achterhoede, net als doelman Marc-André ter Stegen. Een andere optie is dat Koeman ervoor kiest om Dest als rechtsback te laten spelen, zodat Roberto door kan schuiven naar het middenveld. Coutinho zou in dat geval als vleugelspits komen te spelen.

Agüero kwam afgelopen zomer transfervrij over van Manchester City, maar liep in de zomer een slepende kuitblessure op. De 33-jarige Argentijn keerde half oktober terug en maakte tegen Valencia (3-1 winst) zijn debuut als invaller. Ook tegen Dynamo Kiev (1-0 winst) en Real Madrid (1-2 verlies) viel hij kort in. In die laatste wedstrijd maakte Agüero zijn eerste treffer voor Barça.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Piqué, García, Alba; Nico, Busquets, Coutinho; Dest, Agüero, Depay