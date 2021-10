FC Groningen is fel: ‘De cijfers bevestigen dat dit een heel slecht idee is'

Maandag, 25 oktober 2021 om 20:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:51

FC Groningen komt in navolging van zijn eigen supporters met een statement tegen het aanvangstijdstip van zondag 20.00 uur in de Eredivisie. De Trots van het Noorden, die tegen AZ (2-0 winst) op dat tijdstip aftrapte, voelt naar eigen zeggen ondanks de feestvreugde over de zege 'de pijn' van de late zondagwedstrijd.

Dat wordt door de Eredivisionist uitgedrukt in 'harde cijfers'. "Met 5.988 no-shows was het aantal supporters en sponsorrelaties dat een geldig toegangsticket had voor Euroborg, maar hiervan zondagavond geen gebruik maakte, twee keer zo hoog als normaal", meldt FC Groningen. "Hierdoor miste de ploeg op het veld niet alleen een belangrijk deel van de steun van de achterban, supporters lieten de club in de voorbije dagen via vele mailtjes en telefoontjes weten dat ze van het aanvangstijdstip baalden. En dat doet FC Groningen pijn."

De supporters van Groningen maakten tijdens de wedstrijd al een statement door bordjes omhoog te houden met de tekst 'stop zondag 20.00 uur'. De club staat daar volledig achter en zag ook de losse verkoop tegenvallen voor het duel met AZ. "Het aantal verkochte losse tickets lag de helft lager dan bij de laatste thuiswedstrijd tegen FC Twente, namelijk 2.671 tegen 5.412", schrijft de club. "Een inkomstenderving van circa 49.000 euro. In vergelijking met het thuisduel met FC Twente lag de horeca-omzet zo’n 29.000 euro lager. De Trots van het Noorden heeft zich vanaf het begin verzet tegen voetballen op zondagavond 20.00 uur, omdat door dit publieksonvriendelijke tijdstip supportersgroepen worden uitgesloten. De harde cijfers staven de weerstand van de club."

Algemeen directeur Wouter Gudde hoopt snel afscheid te kunnen nemen van het tijdstip. "In totaal is onze financiële schade minimaal 75.000 euro, maar wat veel belangrijker is: wij verkopen een product, in dit geval een seizoenkaart, waarvan de supporter geen gebruik kan maken", aldus Gudde. "De cijfers bevestigen ons gevoel dat voetballen op zondagavond 20.00 uur een heel slecht idee is. Wij vinden deze ontwikkeling zorgwekkend en willen graag discussie voeren gebaseerd op de feiten. Hopelijk gaan ook de andere clubs de cijfers in kaart brengen en komen we tot voortschrijdende inzichten. Wij hebben ons punt duidelijk gemaakt en met cijfers onderbouwd. Iedereen mag zijn of haar eigen conclusies trekken. We gaan het vanaf nu binnen de ECV verder bespreken en zetten er in de publiciteit een streep onder."