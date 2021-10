Jesse Lingard reageert op virale beelden: ‘Ik werd niet beledigd!’

Zondag, 24 oktober 2021 om 22:28 • Dominic Mostert

Jesse Lingard ontkent dat hij zondag werd beledigd door supporters van Manchester United tijdens de wedstrijd. De aanvallende middenvelder mocht niet invallen, maar liep zich wel warm langs de kant. Hij werd rond de cornervlag toegesproken door een supporter, die zei dat hij 'harder moet werken', waarna Lingard reageerde door te zeggen dat hij niet eens op het veld stond.

Op sociale media werden de beelden gedeeld met het bijschrift dat Lingard beledigd werd, maar dat weerspreekt hij. ""Het was geen belediging!", tweet Lingard na de 0-5 nederlaag. "Hij zei 'werk harder', alsof ik dat niet al iedere dag doe! Ik reageerde met: 'Ik sta niet eens op het veld.' Einde verhaal!!" De 28-jarige Lingard speelde dit seizoen vier wedstrijden in de Premier League, allemaal als invaller. In totaal kwam hij tot slechts 55 speelminuten.

Lingard getting abuse, replies with ‘I’m not on the pitch’. Turned toxic in here. pic.twitter.com/cRFrY3BN1S

It wasnt abuse! he said “work harder” like im not already doing that day in day out! and i said “im not even on the pitch” end of!!