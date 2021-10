Ongelofelijk knullig eigen doelpunt wordt Roda JC fataal tegen Emmen

Zaterdag, 23 oktober 2021 om 18:24 • Jeroen van Poppel

Roda JC Kerkrade is zaterdag de aansluiting met de top van de Keuken Kampioen Divisie verloren. De ploeg van Jurgen Streppel werd tegen FC Emmen geveld door een knullig eigen doelpunt van Stefano Marzo, die de bal onfortuinlijk in eigen doel kopte: 1-2. Door de zege blijft Emmen op de vierde plek volop meedoen bovenin, terwijl Roda zevende staat.

Het openingsdoelpunt viel in de achtste minuut uit een hoekschop van FC Emmen. Roda-doelman Rody de Boer had een antwoord op een kopbal én rebound van Jeredy Hilterman, maar kon de derde inzet van Jari Vlak op de doellijn niet meer keren: 0-1. Roda kwam binnen drie minuten terug via Dylan Vente, die de bal na goed voorbereidend werk van Xian Emmers in het lege doel kon schuiven: 1-1.

Slecht wegwerken van Emmen-verdediger Miguel Araujo zorgde er even later voor dat Vente een enorme schietkans kreeg, maar de spits van Roda zag zijn inzet schitterend gekeerd worden door Michael Brouwer. In de fase daarna had Emmen het betere van het spel. Een volley van Vlak ging er niet in, maar de Drenten werden na ruim een half uur een handje geholpen door Stefano Marzo. De rechtsback van Roda wilde een voorzet van Rui Mendes weghalen, maar kopte die in plaats daarvan via de binnenkant van de paal in eigen doel: 1-2.

Op slag van rust verloor Vente een een-op-eenduel met Brouwer door op de voeten van de doelman te schieten, waardoor Roda met een achterstand de rust in ging. De Limburgers hadden geluk dat Peter van Ooijen na ruim een uur spelen de paal raakte en bleven zo in de wedstrijd. Vente werd gevaarlijk na een kapbeweging, maar zag zijn inzet eveneens via de paal terug het veld in komen.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 12 8 3 1 15 27 2 Excelsior 12 8 1 3 12 25 3 De Graafschap 12 7 2 3 6 23 4 FC Emmen 12 7 1 4 8 22 5 Jong Ajax 12 6 1 5 4 19 6 Jong AZ 12 6 1 5 1 19 7 Roda JC Kerkrade 12 5 3 4 4 18 8 Jong FC Utrecht 12 5 3 4 4 18 9 ADO Den Haag 12 7 2 3 8 17 10 FC Eindhoven 12 5 2 5 -2 17 11 VVV-Venlo 12 5 1 6 -2 16 12 Telstar 12 4 4 4 -7 16 13 NAC Breda 12 4 3 5 1 15 14 MVV Maastricht 12 5 0 7 -17 15 15 Jong PSV 12 4 2 6 -2 14 16 Helmond Sport 12 4 2 6 -4 14 17 FC Den Bosch 12 4 1 7 -7 13 18 TOP Oss 12 3 1 8 -8 10 19 Almere City FC 12 2 3 7 -5 9 20 FC Dordrecht 12 1 4 7 -9 7