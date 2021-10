Tragikomisch: politie leidt MVV-supporters naar stadion van Willem II

Vrijdag, 22 oktober 2021 om 20:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:38

De politie in Brabant heeft zich vrijdagavond de woede van de MVV Maastricht-supporters op de hals gehaald. De fans waren op weg naar de uitwedstrijd van hun club tegen NAC Breda, toen zij door de politie werden aangezien voor fans van Fortuna Sittard en naar het stadion van Willem II werden gebracht. Mede daardoor begint het duel in de Keuken Kampioen Divisie tussen MVV en NAC tien minuten later. Ook de politie heeft gereageerd op de verwisseling.

"Onderweg naar Breda zijn een paar van onze supportersbussen bij Tilburg van de weg gehaald door de lokale politie en naar het Willem II-stadion gebracht, omdat ze werden aangezien voor Fortuna-bussen", schrijft MVV op Twitter. "Laat dit alsjeblieft niet nog eens gebeuren." Dat de wedstrijd later begint had ook te maken met vertraging bij de scheidsrechter. Edwin van de Graaf kwam op weg naar Breda in een file terecht.

Volgens de politie in Tilburg ligt het verhaal iets anders. "Het verhaal is anders", luidt de reactie op de tweet van MVV. "De bussen vóór jullie waren van Fortuna Sittard en werden door ons begeleid. Jullie buschauffeur dacht waarschijnlijk dat hij al in Breda was want hij reed er gewoon achteraan. Ken je topografie! Fijne wedstrijd en goede reis naar huis als jullie de weg weten."

NAC was vermoedelijk niet op de hoogte van de verwisseling, daar de club uit Breda meldde dat de supporters van in de file stonden. "De supporters van MVV zijn inmiddels gearriveerd in het uitvak", volgde een half uur later. Ook MVV meldde in eerste instantie een file. "De wedstrijd van vanavond begint om 20.10 uur. Onze supporters staan nog in de file. Kennelijk wil heel Nederland vanavond getuige zijn van NAC - MVV, en dus zijn er onderweg veel files ontstaan", aldus de Maastrichtse club enigszins cynisch eerder op de avond.