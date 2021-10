Union Berlin waarschuwt fans in Rotterdam: ‘Draag geen fankleding’

Donderdag, 21 oktober 2021 om 16:55 • Yanick Vos • Laatste update: 16:55

1. FC Union Berlin heeft zijn 2500 supporters gewaarschuwd vanavond geen fankleding te dragen in Rotterdam rond het Conference League-duel met Feyenoord (18.45 uur). Christian Arbeit, de woordvoerder van de Duitse club, adviseert in de noodoproep aan de fans om vanavond ook waakzaam te zijn in Rotterdam. De waarschuwing volgt een dag nadat de Union Berlin-leiding is aangevallen op een Rotterdams terras.

“Ik denk dat het echt aan te raden is om niet in kleine groepjes en zeker niet individueel op pad te gaan. Het is beter om bij elkaar te blijven en daadwerkelijk gebruik te maken van de centrale verzamelplaats”, zegt Arbeit op de Duitse radio. "Supporters, trek alsjeblieft geen fankleding aan", zo klinkt het. Woensdagavond vielen ongeveer twintig personen een afvaardiging van Union Berlin aan in horecagelegenheid De Huismeester in het centrum van Rotterdam. Onder meer voorzitter Dirk Zingler, algemeen directeur Oskar Kosche en Arbeit zelf waren in de zaak aan De Meent aanwezig.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Supporters gooiden volgens de politie met stoelen en glazen naar de bestuursleden op het terras. Een slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de ongeregeldheden is een 25-jarige verdachte opgepakt, zo heeft de politie bekendgemaakt. Feyenoord heeft de aanval scherp veroordeeld. In een statement noemt Feyenoord het een ‘totaal verwerpelijke gebeurtenis die niemand ten deel zou moeten vallen die te gast is in de stad voor wat een mooie Europese voetbalavond zou moeten worden’.