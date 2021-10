Ajax wacht onvermijdelijke boete van de UEFA na memorabele avond

Woensdag, 20 oktober 2021 om 07:53 • Yanick Vos

Ajax wacht een boete van de UEFA, zo verwacht De Telegraaf. Vlak voor de aftrap van het Champions League-duel met Borussia Dortmund (4-0) werden in de vakken van de harde kern zowel Ajax als de Duitse topclub fakkels aangestoken en vuurwerk afgestoken.

Voorafgaand aan de wedstrijd op de tribunes een spandoek getoond met een beeltenis van Rinus Michels met daarbij zijn bekende uitspraak ‘Voetbal is oorlog’. Onder het spandoek werden door Ajax-fans fakkels afgestoken, wat leidde tot een enorme rookontwikkeling. Hierdoor speelde de wedstrijd zich in de eerste twintig minuten af onder een dichte mist van rook. Via het open dak trok de rook uiteindelijk weg.

Algemeen directeur Edwin van der Sar reageerde via Instagram al afkeurend op de actie van de fans. “Vanavond is er kunst gecreëerd door de spelers en onze supporters”, doelt hij op het spel van Ajax en de sfeer op de tribunes. “Behalve het vuurwerk in de eerste minuten”, schrijft de oud-keeper daar vervolgens bij. Vanwege het gedrag van de fans kan Ajax zich opmaken voor een boete van de UEFA.

Het zal niet de eerste keer zijn dat de UEFA Ajax een boete oplegt vanwege het gedrag van de fans tijdens een Europese wedstrijd. In het succesvolle Champions League-seizoen 2018/19, toen de Amsterdammers uiteindelijk strandden in de halve finale, moest Ajax in totaal 182.000 euro aan boetes overmaken naar de Europese voetbalbond.