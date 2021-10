Napoli behoudt perfecte score dankzij late treffer Victor Osimhen

Zondag, 17 oktober 2021 om 20:01 • Mart van Mourik

Napoli heeft zondagavond een zwaarbevochten zege geboekt in de Serie A. In het Stadio Diego Armando Maradona hikten de Napolitanen tegen Torino lang tegen de 0-0 tussenstand aan, maar in de slotfase verzorgde Victor Osimhen het enige doelpunt van de wedstrijd: 1-0. Dankzij de minimale overwinning herovert de ploeg van trainer Luciano Spalletti de koppositie in Italië ten koste van AC Milan, dat twee punten minder heeft dan Napoli.

De wedstrijd kwam moeizaam op gang en het duurde tot de 27ste minuut voordat het eerste serieuze gevaar van de wedstrijd gecreëerd werd. Na een vrije trap van Lorenzo Insigne werd Giovanni Di Lorenzo in het zestienmetergebied naar de grond gewerkt door Ben Lhassine Kone. Na het bekijken van de videobeelden kende scheidsrechter Juan Luca Sacchi een strafschop toe die genomen werd door Insigne. De aanvaller slaagde er vanaf elf meter echter niet in doelman Vanja Milinkovic-Savic te verschalken. Insigne heeft in de huidige voetbaljaargang liefst drie van de vijf penalty’s gemist.

Enkele minuten voor rust ontbrak het ook bij Kalidou Koulibaly aan fortuin in de afronding. De centrumverdediger kreeg veel ruimte om in te schieten na een teruglegbal van André Zambo Anguissa, maar hij stuitte op de benen van Milinkovic-Savic. Torino kwam, los van een om zeep geholpen kans van Antonio Sanabria, nauwelijks in het schouwspel voor. Tien minuten na rust leek Napoli de verdiende voorsprong te krijgen.

Een vrije trap van Mario Rui werd binnengeknikt door Di Lorenzo. De rechtsachter bleek na het bekijken van de videobeelden echter buitenspel te staan, waardoor de treffer werd afgekeurd. Halverwege de tweede helft liet ook Hirving Lozano zich zien. De voormalig PSV’er verschalkte na een razendsnelle counter Milinkovic-Savic, maar hij zag hoe de inzet afketste van de paal. De ban werd pas gebroken in de 81ste minuut. Na een afgeketste voorzet van Dries Mertens kreeg Oshimen de bal via Eljif Elmas voor zijn voeten, en hij zorgde met een ferme kopbal voor de 1-0.