Loodgieter wees Marc van Hintum na patroon op ludieke actie NEC-fans

Zondag, 17 oktober 2021 om 12:55 • Laatste update: 13:31

Marc van Hintum deed zondagochtend een opmerkelijke onthulling. In aanloop naar de Gelderse derby tussen Vitessen en NEC (zondag om 14.30 uur) kwamen bij Goedemorgen Eredivisie ludieke acties van beide supportersgroepen ter sprake en daar kon Van Hintum over meepraten. Jaren geleden was hij het slachtoffer van een actie, die overigens niet werd uitgevoerd door een supportersgroep van NEC, maar door een bouwbedrijf uit Nijmegen.

“Er was een voegingsbedrijf uit Nijmegen in mijn huis geweest”, aldus Van Hintum, die destijds voor Hannover 96 in Duitsland speelde, in het programma van ESPN. Terwijl hij toen net een nieuw huis had in Arnhem, kreeg hij plotseling te maken met allerlei lekkages. “Alles moest opengemaakt worden. Ook de vloer.” Zijn loodgieter ontdekte toen iets opmerkelijks. “Hij zei: ‘Marc, ik zie een patroon. In al die leidingen zitten perfecte ronde gaatjes’”, aldus Van Hintum.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ze hadden dus gewoon in al mijn leidingen gaten geboord. Pas na zeven jaar werd de laatste lekkage gevonden. Steeds verloor ik dus druk in de ketel.” De oud-verdediger, die acht keer uitkwam voor het Nederlands elftal, kan inmiddels lachen om de actie van het Nijmeegse bedrijf. “Maar op dat moment vond ik het niet zo ludiek. Dat gebeurde daadwerkelijk. Maar allebei de supportersgroepen genieten zo van deze derby. En ze hebben het zo gemist in de laatste jaren dat NEC niet op het hoogste niveau speelde. Dus iedereen is blij."

Afgelopen week kwamen de supporters van Vitesse en NEC minder positief in het nieuws. Donderdagnacht lieten aanhangers van de Arnhemse club slachtafval achter bij een gedenkplek voor een in 2015 overleden NEC-supporter. Vermoedelijk ging het om een wraakactie, nadat supporters van de Nijmegenaren slachtafval achterlieten bij Le Grand Cerf, het beeld van het bekende hert op het Willemsplein in Arnhem.