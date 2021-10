Nuri Sahin haalt Nederlanders bij technische staf: ‘Het is heel snel gegaan’

Woensdag, 13 oktober 2021 om 17:16 • Dominic Mostert

Nuri Sahin heeft twee Nederlanders aangesteld in zijn technische staf bij Antalyaspor. Alfons Groenendijk en Michael Lindeman gaan aan de slag als rechterhand van de nieuwe trainer, zo maakt de club woensdagmiddag bekend. Groenendijk en Lindeman werden in de zomer van vorig jaar ook allebei aangesteld in de technische staf van Mark Wotte bij Al-Wahda, maar de Nederlandse enclave werd toen voor de eerste wedstrijd al op non-actief gezet.

Sahin is sinds vorige week speler én trainer bij de huidige nummer veertien van de Süper Lig. De 33-jarige voormalig middenvelder van onder meer Borussia Dortmund, Feyenoord, Real Madrid en Liverpool werkte zelf nooit samen met Groenendijk. "Het is heel snel gegaan", vertelt Groenendijk aan Leidenamateurvoetbal, waar hij zelf als Leidenaar ambassadeur van is. "Op zondag 3 oktober ben ik benaderd en gisteren is het rond gekomen. Voor mij is dit een prachtige uitdaging. Het schijnt een hele mooie stad te zijn en geweldig gelegen."

"Ik was het thuis zitten ook wel beu en dit komt als geroepen", verklaart Groenendijk. "Sahin heeft een mooie staf samen gesteld met onder meer een Braziliaanse fitnesscoach en Michael Lindeman, die ik ken van mijn kortstondige avontuur in Abu Dhabi. Ik heb erg veel zin om aan deze klus te beginnen." De voormalig trainer van Willem II, FC Den Bosch, Excelsior en ADO Den Haag wordt 'in principe' voor zeven maanden aangesteld. "Maar wellicht langer wanneer het een succes wordt", geeft hij aan.

Sahin is naar voren geschoven als opvolger van de ontslagen Ersun Yanal. De club hoopt op een frisse wind, nadat slechts een van de laatste vijf wedstrijden werd gewonnen. "Zaterdagmiddag spelen we tegen Sivasspor. Die ploeg heeft negen punten en de club waar ik ga werken heeft er acht uit acht. Zoals bekend leeft het voetbal in Turkije enorm en ik vind het mooi om deel te gaan uitmaken van een project. De club wil een nieuwe koers gaan varen en ik wil daar graag een bijdrage aan leveren."