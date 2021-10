‘Barcelona blaast interesse nieuw leven in en gaat concurreren met PSV’

Dinsdag, 12 oktober 2021 om 20:14 • Chris Meijer

Barcelona is van plan om de belangstelling voor Fabio Blanco in januari nieuw leven in te blazen, zo weet Sport te melden. De Catalanen waren afgelopen zomer al in de markt voor de zeventienjarige vleugelaanvaller, maar toen viel zijn keuze op Eintracht Frankfurt. De overstap naar Duitsland heeft voor de jeugdinternational van Spanje niet uitgepakt zoals hij gehoopt uit, waardoor hij vorige maand al gelinkt werd aan een transfer.

De zaakwaarnemer van Blanco bevestigde eind september aan de Duitse tak van Goal dat PSV diens naam op de verlanglijst had staan. Nu geldt Blanco ook voor Barcelona als optie voor de winterse transferwindow. De Catalanen zijn door de belabberde financiële situatie genoodzaakt om te gokken op jong talent en waren afgelopen zomer al nadrukkelijk geïnteresseerd, toen duidelijk werd dat de jonge vleugelaanvaller zijn contract bij Valencia - waar hij als speler van de Onder-18 tot een van de grotere talenten van de jeugdopleiding behoorde - niet ging verlengen.

Het aantrekken van Blanco werd afgelopen zomer bestempeld als een ‘coup’ op de transfermarkt voor Eintracht Frankfurt, daar naast Barcelona ook Real Madrid en Real Sociedad belangstelling toonden. Zijn keuze viel uiteindelijk op Eintracht Frankfurt, mede doordat hem beloofd werd dat hij meteen een kans zou krijgen bij de hoofdmacht. Markus Krösche had Fredi Bobic echter in de tussentijd opgevolgd als sportief directeur en had weinig te maken met de aan Blanco gedane beloftes. Krösche en trainer Olivier Glasner zijn van mening dat Blanco langzaam en zorgvuldig gebracht moest worden. Om die reden zat hij nog geen enkele keer bij de wedstrijdselectie van Eintracht Frankfurt en is hij niet ingeschreven voor de Europa League, iets wat hij via de media moest vernemen.

Zo traint Blanco weliswaar met de eerste selectie van Eintracht Frankfurt, maar moet hij omdat de club geen tweede elftal zijn wedstrijden (twee doelpunten in vier duels) spelen in de Onder-19. Door de gang van zaken ligt een winters vertrek voor de hand en Barcelona wil daar gebruik van maken. Door zijn nog anderhalf jaar doorlopende contract wordt er rekening gehouden met het feit dat Eintracht Frankfurt hem niet zomaar zal laten gaan.

Barcelona zou mikken op een huurovereenkomst met een optie tot koop aan het einde van het seizoen. Dat zou de vraagprijs kunnen drukken, omdat het contract van Blanco bij Eintracht Frankfurt komende zomer nog één jaar doorloopt. Barcelona zou deze transfersom verder naar beneden willen brengen door een constructie te bedenken met variabelen en een doorverkooppercentage. Goal noemde PSV als voornaamste gegadigde voor Blanco en maakte melding van nog drie niet nader genoemde geïnteresseerde clubs.