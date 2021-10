Steun voor Koeman: ‘Hij is niet de enige verantwoordelijke voor de situatie’

Vrijdag, 8 oktober 2021 om 17:40 • Laatste update: 18:00

Rivaldo vindt dat Ronald Koeman meer krediet verdient. De trainer van Barcelona staat dankzij tegenvallende resultaten al maanden onder druk, maar volgens de Braziliaanse clublegende mag Koeman niet als enige bekritiseerd worden voor de teleurstellende prestaties. Verschillende oud-spelers gaven de Nederlander recent een trap na, terwijl voorzitter Joan Laporta juist openlijk zijn steun voor de trainer uitsprak.

"Barcelona gaat door een moeilijke periode, maar ik denk nog steeds dat de club spelers heeft die goed genoeg zijn om beter te presteren en de huidige situatie om te draaien”, vertelt Rivaldo aan Betfair. “Sommige van die spelers klaagden eerder over hun gebrek aan kansen in de hoofdmacht.” Volgens de oud-spits hebben zij nu de kans om te bewijzen waarom ze het vertrouwen van de club verdienen.

In de ogen van Rivaldo verdient Koeman meer krediet. “Deze spelers moeten in moeilijke tijden opstaan. We kunnen niet alleen de manager blijven bekritiseren. Hij is niet de enige die verantwoordelijk is voor de situatie.” De steun van Rivaldo, die in 235 wedstrijden voor Barça goed was voor 130 treffers, komt voor de Nederlandse oefenmeester meer dan gelegen. In de Champions League leed Barcelona zware nederlagen tegen Bayern München (0-3) en Benfica (3-0). Afgelopen weekend gingen de Catalanen in LaLiga bovendien met 2-0 onderuit op bezoek bij Atlético Madrid, waardoor de druk op Koeman alleen maar meer toenam.

In de afgelopen weken deelden ex-spelers als Luis Suárez en Miralem Pjanic een sneer uit richting de Nederlander. Ook de Spaanse pers gaf de trainer na tegenvallende resultaten veelvuldig een veeg uit de pan. Opvallend genoeg kreeg Koeman van voorzitter Laporta in aanloop naar het duel met Atlético Madrid wel publiekelijk steun. “Hij verdient een marge van vertrouwen, vooral omdat hij een barcelonista is”, verklaarde Laporta. “Ik waardeer het ontzettend dat hij in een bijzonder moeilijke tijd naar Barcelona is gekomen. Hij heeft er nog alle vertrouwen in. Na mijn gesprek met Koeman zie ik dat hij nog steeds in deze selectie gelooft, vooral vanaf het moment dat de nu geblesseerde spelers er weer bij zijn. Koeman heeft een contract en ik hoop dat we weer snel gaan winnen en goed gaan spelen. Ik weet zeker dat hij daar alles aan gaat doen.”