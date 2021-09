Ronald Koeman ziet opties vergroot worden voor duel met Benfica

Dinsdag, 28 september 2021 om 13:54 • Jeroen van Poppel

Ronald Koeman kan woensdag tijdens de Champions League-wedstrijd op bezoek bij Benfica weer beschikken over Pedri en Sergi Roberto. De middenvelders keren terug van fysiek ongemak en zitten dan ook in de door Barcelona gepubliceerde wedstrijdselectie. Ook Frenkie de Jong, die zondag tegen Levante (3-0 winst) geschorst was, is logischerwijs weer beschikbaar.

Pedri moest door een dijbeenblessure, opgelopen tegen Bayern München (0-3 verlies), de afgelopen drie wedstrijden aan zich voorbij laten gaan, terwijl Roberto ontbrak tegen Levante vanwege ziekte. Dankzij het goede nieuws uit de ziekenboeg ziet Koeman de opties op het middenveld flink vergroot worden. Tegen Levante speelde Barcelona met de pas zeventienjarige Gavi en de negentienjarige Nico González op het middenveld, ondersteund door routinier Sergio Busquets.

Het zou kunnen dat Koeman ervoor kiest om Roberto als rechtsback in te zetten, want Barcelona zit door de afwezigheid van linksachter Jordi Alba dun in de vleugelverdedigers. De afgelopen twee wedstrijden speelde Óscar Mingueza, van origine een centrumverdediger, als rechtsback, terwijl de rechtsbenige Sergiño Dest fungeerde als linksback.

Ook voorin heeft Koeman dankzij de comeback van Ansu Fati een mogelijkheid extra gekregen. De achttienjarige vleugelspits maakte tegen Levante na een jaar van blessureleed en tegenslag zijn rentree voor Barcelona en scoorde in de tien speelminuten die hem waren gegeven. Het is onwaarschijnlijk dat Fati tegen Benfica direct in de basis begint. "Hij was maandag erg moe", zo zei Koeman dinsdag op de persconferentie. "Emotioneel heeft het een grote impact gehad. Vandaag trainde hij zonder problemen. We proberen hem steeds meer speeltijd te geven. Het hangt ervan af hoe hij zich voelt. Ik kan niet voor elk duel zeggen hoeveel minuten hij zal spelen."

Koeman werd op het persmoment gevraagd naar de gevaarlijkste speler van Benfica, dat de groepsfase haalde door in de play-offs af te rekenen met PSV. "Ik hou er niet van om individueel te spreken over spelers", aldus Koeman. "Ze hebben zeer ervaren spelers, zoals Jan Vertonghen. Ze hebben zeer efficiënte spelers in de aanval. We weten waar hun sterke punten liggen. We zullen ons daartegen wapenen door op balbezit te spelen. Het is belangrijk om de bal te hebben en, als die verloren gaat, een goede organisatie te hebben in de verdediging."