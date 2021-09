Galatasaray wordt geholpen door enorme blunder en dankt Dervisoglu

Zondag, 26 september 2021 om 20:11 • Yanick Vos

Galatasaray heeft voor het eerst sinds 23 augustus een overwinning geboekt in de Turkse competitie. Het team van trainer Fatih Terim was zondagavond met 2-1 te sterk voor Göztepe. De overwinning kwam niet eenvoudig tot stand, daar de thuisploeg op slag van rust op achterstand kwam. Na de thee werden herstelwerkzaamheden verricht.

Vlak voor rust ging het mis voor Galatasaray, waar Patrick van Aanholt negentig minuten speelde en Ryan Babel niet van de bank afkwam. Slordig balverlies van Christian Luyindama in de opbouw leidde de 0-1 in. De Galatasaray-verdediger schoof de bal in de voeten van Halil Akbunar, die de bal achter de verdediging van de thuisploeg legde. Cherif Ndiaye schatte de pass op waarde en rekende af met de uitgekomen Fernando Muslera.

De gelijkmaker viel vlak na rust. Halil Dervisoglu profiteerde met een slap afstandsschot van een enorme blunder van de Göztepe-doelman Irfan Egribayat. Dervisoglu waagde een poging vanaf ongeveer 25 meter voor het doel van de tegenstander. Zijn schot was slap, maar Egribayat verkeek zich er lelijk op en zag de bal door zijn benen over de doellijn rollen. De vreugde was er niet minder om bij Dervisoglu en zijn ploeggenoten.

Galatasaray kon na een uur spelen opnieuw juichen na een uitstekende actie van Olimpiu Vasile Morutan. Hij werd op de rechterflank aangespeeld door Alexandru Cicaldau, kapte vervolgens drie tegenstanders uit en schoot raak in de korte hoek. In de slotfase kwam de zege niet meer in gevaar en wint de ploeg van Terim voor het eerst in de competitie sinds 23 augustus, toen Hatayspor met dezelfde cijfers werd verslagen. Door de overwinning komt Galatasaray op elf punten, goed voor de tiende plaats op de ranglijst.