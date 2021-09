Fenerbahçe neemt koppositie in Süper Lig over na benauwde uitzege

Zondag, 26 september 2021 om 17:02

Fenerbahçe heeft donderdag een overwinning geboekt op Hatayspor in de Süper Lig. Dankzij doelpunten van Diego Rossi en Filip Novak won de ploeg van trainer Vitor Pereira met 1-2 in het Antakya Atatürk Stadion. Door de zege neemt Fenerbahçe de koppositie in de Turkse Süper Lig over van Altay, terwijl Hatayspor vijfde blijft staan. Ferdi Kadioglu speelde namens de uitploeg de volle negentig minuten.

Hatayspor kreeg na vijf minuten spelen de eerste grote kans van de wedstrijd. Ayoub El Kaabi werd de diepte ingestuurd en gaf vervolgens een voorzet op maat op Mame Diouf. De spits zag zijn kopbal van dichtbij vervolgens op het dak van het doel belanden. Terwijl de kansen in de openingsfase voor de thuisploeg waren, was het de ploeg van trainer Vítor Pereira die op voorsprong kwam. Het was Rossi die zijn eerste goal in dienst van Fenerbahçe maakte. De aanvaller werd gevonden door Enner Valencia en kon van een meter of vijf op acrobatische wijze afwerken: 0-1.

De Italiaan kreeg direct erna de kans om zijn tweede van de middag te scoren. Ditmaal schoot hij echter van dichtbij op doelman Munir. Na een half uur spelen wist Fenerbahçe de marge alsnog te verdubbelen. Valencia werd bij een hoekschop vrijgelaten en was in staat om de bal te verlengen naar Novak, die vervolgens van dichtbij kon binnenschieten: 2-0. Uitblinker Valencia kreeg vlak voor rust een enorme kans om de zege voor Fenerbahçe al voor rust veilig te stellen. De aanvaller omspeelde doelman Munir, maar zag zijn schot hierna op de doellijn gekeerd worden door een verdediger van Hatayspor, waardoor de Turkse nummer vijf van de competitie in de wedstrijd bleef.

Hatayspor deelde na rust enkele speldenprikjes uit en de aansluitingstreffer hing daardoor steeds meer in de lucht. Dylan Saint-Louis bracht de spanning in de wedstrijd twintig minuten voor tijd definitief terug. De aanvaller wist een voorzet van Kamil Ahmet Cörekci op waarde te schatten en liet doelman Altay Bayindir vervolgens kansloos: 1-2. Een slotoffensief van de thuisploeg bleef vervolgens uit, waardoor Fenerbahçe de koppositie in de Turkse Süper Lig weer overneemt van Altay.