Galatasaray ziet crisis vergroot worden met nieuwe domper

Woensdag, 22 september 2021 om 20:55 • Jeroen van Poppel

Galatasaray heeft woensdag voor de vierde keer op rij niet weten te winnen in de eigen competitie. De ploeg van Fatih Terim, waar Patrick van Aanholt in de basis begon en Ryan Babel op de bank bleef, ging op bezoek bij Kayserispor (3-0) hard onderuit en staat na zes wedstrijden op een uiterst teleurstellende elfde plek. De achterstand op koploper Besiktas is opgelopen tot zes punten.

In de openingsfase werd Galatasaray dreigend via Ogulcan Caglayan, die vanaf links naar binnen dribbelde en zijn harde schot uit de korte hoek getikt zag worden. Uit een slim genomen vrije trap nam Kayserispor zes minuten voor rust de leiding. Bernard Mensah legde de bal vanaf de zijkant van het veld slim op de strafschopstip neer, waar Mame Thiam hem binnen schoot: 1-0.

In de slotminuut van de eerste helft scoorde de thuisploeg opnieuw, toen Emrah Bassan de bal vanaf de rand van het strafschopgebied prachtig richting de bovenhoek krulde: 2-0. Een handsbal leverde Kayserispor kort na rust een penalty op, die door Thiam werd benut: 3-0. Galatasaray probeerde het nog, maar kon daar niets tegenover zetten.