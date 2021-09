Overwinning in derby doet Champions League-tijd herleven bij Willem II

Dinsdag, 21 september 2021 om 22:54 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:06

Willem II heeft in de voorbije twintig seizoenen nog nooit zoveel punten aan de eerste zes speeldagen overgehouden als dit seizoen. Het team van Fred Grim was dinsdag met 1-2 te sterk voor streekgenoot RKC Waalwijk en staat nu voor het eerst sinds 1999/00 op dertien punten uit zes duels. Voor de Waalwijkers was het daarentegen het elfde Eredivisie-duel op rij met de Tilburgers zonder zege; een reeks waarin men zelf maar zes keer scoorde.

RKC (nul) en Willem II (één) schoten samen slechts één keer op doel in de eerste helft. Een laag schot van Mats Köhlert van afstand in de zevende minuut was een eenvoudige prooi voor RKC-doelman Etienne Vaessen. Alle resterende pogingen in de eerste helft gingen naast, over of werden tijdig geblokt. De spelers van Willem II kregen na twintig minuten bij een hoekschop bier naar zich toegeworpen en om die reden legde scheidsrechter Dennis Higler het spel even stil, maar het kon al snel worden hervat.

Willem II nam na 52 minuten de leiding: RKC kreeg de bal niet weg, waarna Kwasi Wriedt profiteerde en de bal van dichtbij binnen schoof: 0-1. Acht minuten later was het opnieuw raak toen Köhlert een rebound binnenwerkte na een schot van Ché Nunnely. Fans van RKC kwamen niet veel later verhaal halen bij het uitvak van Willem II, waardoor het even onrustig werd.

RKC gooide de schroom vervolgens van zich af, maar dat was rijkelijk te laat voor het team van Joseph Oosting. Pas diep in de extra tijd moest Timo Wellenreuther de 1-2 van Melle Meulensteen toestaan, maar daar bleef het ook bij. Willem II beleeft de beste seizoenstart sinds 1999/00, toen de Tilburgers onder Co Adriaanse in de Champions League speelden. Saillant: Willem II heeft na slechts zes speelronden in dit seizoen evenveel punten als vorig seizoen na twintig speelronden.

Willem II was het seizoen begonnen met een kansloze 0-4 nederlaag tegen Feyenoord, maar Grim leidde zijn ploeg sindsdien naar overwinningen op Vitesse (0-3), PEC Zwolle (1-0), FC Groningen (2-1) en nu RKC (1-2). Tussendoor werd met 0-0 gelijkspeeld tegen NEC. Zaterdag komt PSV naar Tilburg. RKC presteert vooralsnog wisselend met één overwinning, twee gelijke spelen en drie nederlagen.