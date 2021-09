Napoli blijft foutloos en gaat dankzij dikke overwinning aan kop in Italië

Maandag, 20 september 2021 om 22:45 • Laatste update: 22:53

Napoli mag zich na vier speelronden koploper van de Serie A noemen. De ploeg van Luciano Spalletti had maandagavond geen kind aan Udinese. dat net als de tegenstander voorafgaand aan het competitieduel nog ongeslagen was. Victor Osimhen, Amir Rrahmani, Kalidou Koulibaly en Hirving Lozano zorgden voor de doelpunten: 4-0. Napoli is met twaalf punten uit vier duels foutloos in de Serie A, terwijl Udinese de achtste plaats op de ranglijst bezet.

Spalletti had in zijn basiself opnieuw een basisplaats ingeruimd voor Osimhen. De Nigeriaanse aanvaller wachtte nog op zijn eerste goal in het nieuwe Serie A-seizoen, maar bezorgde de Napolitanen vorige week in het Europa League-duel tegen Leicester City wel een punt door een 2-0 achterstand hoogstpersoonlijk weg te werken met twee fraaie treffers. Lorenzo Insigne deelde tegen Udinese na een klein kwartier de eerste speldenprik uit. De buitenspeler zag zijn schot echter knap gekeerd worden door Marco Silvestri. Tien minuten later was het alsnog raak voor Napoli. Linksback Mario Ruiz stuurde Insigne de diepte in, die de uitgekomen Silvestri ditmaal wel met een slim lobje de baas was. Osimhen gaf de bal op de doellijn vervolgens het laatste zetje: 0-1.

Na een half uur spelen leek Napoli de marge te verdubbelen. Fabian Ruiz probeerde het met een geplaatst schot van 25 meter, maar zag hoe zijn doelpoging via de binnenkant paal terug het veld in kwam. De ploeg van Spalletti had het betere van het spel en drukte het overwicht na 35 minuten nog nadrukkelijker uit in de score dankzij een goed ingestudeerde vrije trap. Insigne besloot niet op goal te schieten, maar breed te leggen op Ruiz, die vervolgens Koulibaly vond. De verdediger legde de bal op zijn beurt breed op Rrahmani, waarna het voor zijn partner in de defensie een koud kunstje was om de bal van dichtbij binnen te schuiven: 0-2.

De tweede helft was pas enkele minuten onderweg, toen Napoli de zege definitief veiligstelde. De goal had opnieuw alles weg van een ingestuurde standaardsituatie. Ruiz werd bij de tweede paal gevonden na een kort genomen hoekschop en legde de bal hierna terug op Koulibaly. De verdediger kende geen twijfel en schoot de bal vanaf een meter of vijftien onberispelijk in de lange hoek: 0-3. Invaller Lozano maakte het Napolitaanse feest in de slotfase compleet door van binnen het zestienmetergebied beheerst in de lange hoek af te ronden: 0-4. Door de ruime zege neemt Napoli de koppositie van AC Milan en Inter over, terwijl Udinese blijft steken op een achtste plaats op de ranglijst.