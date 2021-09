Dumfries luistert basisdebuut op met assist bij klinkende zege Inter

Zaterdag, 18 september 2021 om 19:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:00

Denzel Dumfries heeft zichzelf zaterdagavond een hele goede dienst bewezen bij Internazionale. De vleugelverdediger nam bij een 6-1 zege op Bologna een assist en een voorassist voor zijn rekening. Het was voor Dumfries de eerste keer dat hij het vanaf de aftrap mocht laten zien, na eerder twee keer te zijn ingevallen in de Serie A. Edin Dzeko nam twee van de zes treffer voor zijn rekening en bracht zijn seizoenstotaal op drie. Inter gaat door de zege aan kop in Italië met tien punten uit vier wedstrijden.

Vanaf de bank zagen Sydney van Hooijdonk en Mitchell Dijks, die later wel zouden invallen, dat het al vroeg in de wedstrijd mis ging voor hun ploeg. Dumfries stoomde op aan de rechterkant van het veld, kreeg de bal mee en bediende met een puntgave voorzet Lautaro Martínez bij de tweede paal. Voor de Argentijn was het vervolgens een koud kunstje om van dichtbij af te ronden. Inter had in het eerste bedrijf weinig te duchten van Bologna en incasseerde enkel een doelpoging van Roberto Soriano, die zijn inzet gekeerd zag worden door Samir Handanovic halverwege de eerste helft.

Assist Drumfries ?? De rechtsback stoomt ouderwets op over de rechterkant en legt de bal voor het intikken voor Lautaro Martinez ??#ZiggoSport #SerieA #INTBOL pic.twitter.com/j2bAxtBoRw — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 18, 2021

Inter besloot het duel vervolgens binnen vijf minuten in het slot te gooien. Na een half uur spelen legde Federico Dimarco een corner op het hoofd van Milan Skriniar, die kiezelhard raak kopte: 2-0. Even daarvoor verving Dzeko de geblesseerd geraakte Joaquin Correa, die een tik op de heup kreeg. Tien minuten voor rust tilde Nicolò Barella de marge naar drie namens Inter, toen wederom Dumfries een belangrijk aandeel opeiste in het aanvalsspel. Zijn voorzet vanaf rechts kon met moeite worden weggehaald door Lorenzo De Silvestri, waarna Barella in de rebound eenvoudig kon afdrukken: 3-0.

In het tweede bedrijf veranderde het spelbeeld niet en was het opnieuw Inter wat de klok sloeg. Nadat Martínez eerst nog de lat raakte met een schot ter hoogte van de strafschopstip, was Matías Vecino wel trefzeker. De middenvelder zag zowel Dzeko als Dumfries over de bal maaien, maar hield zelf het hoofd koel bij de tweede paal. Dat het bij de bezoekers voor geen meter liep bleek wel uit de vijfde Milanese treffer. Zowel Kevin Bonifazi als Dijks verzuimden op te ruimen, waarna Dzeko dankbaar profiteerde: 5-0.

Dijks kwam overigens na een klein uur spelen binnen de lijnen, terwijl Van Hooijdonk twintig minuten voor tijd van de bank kwam. De spits kreeg echter geen enkele gelegenheid om zich te onderscheiden en zag hoe Dzeko voor zijn tweede van de avond tekende. De spits kreeg de bal aan de linkerkant van de zestien met enig fortuin mee van Alexis Sánchez en vond met een snoeihard schot de korte hoek. Het slotakkoord was voor de bezoekers via Arthur Theate, die knap raak kopte in de rechterhoek: 6-1.