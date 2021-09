Kraay Junior ziet ‘natuurlijke opvolger Gravenberch’ bij Almere City - Jong Ajax

Vrijdag, 17 september 2021 om 21:13 • Yanick Vos • Laatste update: 21:34

Mohammed Kudus heeft vrijdagavond zijn rentree gemaakt bij Jong Ajax. De Ghanese middenvelder kwam vorig jaar voor negen miljoen euro over van FC Nordsjaelland, maar kwam door blessureleed vooralsnog niet volledig uit de verf in Amsterdam. Hans Kraay junior is desondanks onder de indruk van de middenvelder en ziet in hem ‘de natuurlijke opvolger van Ryan Gravenberch’.

Ajax betaalde negen miljoen euro voor de 21-jarige Kudus. Kort na zijn komst veroverde de Ghanees een basisplaats, maar raakte hij al snel geblesseerd aan zijn knie. Hij had maanden nodig om te herstellen en moest vervolgens genoegen nemen met een bijrol. In de voorbereiding op dit seizoen liep hij een enkelblessure op, waar hij inmiddels van hersteld is. Vrijdagavond maakte hij zijn eerste minuten van dit seizoen en deed dat in de Keuken Kampioen Divisie tegen Almere City. Na negentien minuten spelen was hij trefzeker met een schuiver vanaf de rand van het strafschopgebied.

Kudus luistert zijn rentree op met een doelpunt! #? #almjaj pic.twitter.com/FEilEbKIhd — ESPN NL (@ESPNnl) September 17, 2021

“Ik denk dat ze met Kudus, hij staat nu op nummer tien, de natuurlijke opvolger van Gravenberch in de ploeg hebben”, zei Hans Kraay junior in de rust van de wedstrijd in de studio van ESPN. “Heel veel mensen zullen me nu voor gek verklaren, want die zeggen: hij is toch een nummer tien of hangende linksbuiten? Net voordat hij geblesseerd raakte was hij wel vaak het eerste aanspeelpunt. Maar je hebt hem klaarstaan. Als je Gravenberch voor veertig miljoen euro verkoopt, ik roep maar wat, dan heb je wel Kudus daar staan. Dus: Overmars, goed gedaan", aldus de analist over Kudus, die vrijdagavond na 45 minuten werd gewisseld.

Voorafgaand aan het duel tussen Almere City en Jong Ajax liet Kraay junior al weten hoge verwachtingen te hebben van Kudus. "Daar verwacht ik nog zovéél van, van Kudus. Hij speelde bij Ajax heel vaak als nummer tien. Ik zie hem echt als eerste aanspeelpunt op het middenveld, dat kan hij ook heel goed. Mooie voetballer”, aldus Kraay junior.