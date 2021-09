Galatasaray geeft ook topper tegen Trabzonspor uit handen

Zondag, 12 september 2021

Galatasaray heeft zondag opnieuw nagelaten om te winnen in de Süper Lig. Het team van trainer Fatih Terim verspeelde, net als twee weken geleden bij Kasimpasa (2-2), een 0-2 voorsprong tegen Trabzonspor, dat uiteindelijk een gelijkspel afdwong: 2-2. Door de remise heeft de Turkse competitie nu liefst vier gedeelde koplopers met tien punten: Fenerbahçe, titelverdediger Besiktas, Trabzonspor en Konyaspor. Galatasaray volgt met acht punten.

Galatasaray kreeg de openingstreffer na negentien minuten cadeau. Edgar Ié speelde de bal zonder te kijken terug richting zijn doelman Ugurcan Çakir, maar dat had Emre Kilinç doorzien en hij schoot de bal, na een goede loopactie, laag onder de keeper door: 0-1. Na een half uur spelen nam hij ook de tweede treffer voor zijn rekening. De defensie van Trabzonspor zag er bij een aanval van Galatasaray opnieuw niet goed uit en het was uiteindelijk Kilinc die het leer op aangeven van Halil Dervisoglu ter hoogte van de strafschopstip tegen de touwen schoot.

Trabzonspor kwam vlak voor rust terug tot 1-2: na een lange bal vanaf de linkerkant kopte Anastasios Bakasetas de bal door richting Andreas Cornelius, die niet buitenspel stond en de bal van dichtbij achter Fernando Muslera werkte. De defensie van Galatasaray stond niet goed toen de thuisploeg na dik een uur spelen op 2-2 kwam. De vrijstaande Marek Hamsik hield aan de linkerkant van het strafschopgebied vier tegenstander bezig, waarna hij het overzicht behield en uiteindelijk de ook vrijstaande Anthony Nwakaeme de bal hard in het doel joeg.

Patrick van Aanholt was de enige Nederlander die in de basis verscheen. De verdediger speelde negentig minuten. Ryan Babel kwam na rust binnen de lijnen voor Olimpiu Morutan en bij de thuisploeg maakte Stefano Denswil na 54 minuten zijn opwachting. Galatasaray speelt komende donderdag in de Europa League tegen Lazio en wacht drie dagen later een duel met Alanyaspor.