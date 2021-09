Joey Veerman: ‘Ik heb me natuurlijk op 30, 31, 1 en 2 wel vrij slecht gevoeld’

Zondag, 12 september 2021 om 17:30 • Dominic Mostert

Joey Veerman heeft de teleurstelling over het mislopen van een transfer inmiddels verwerkt. De middenvelder van sc Heerenveen genoot in de slotdagen van de transfermarkt interesse van AZ en stak zijn ambitie om een stap te maken niet onder stoelen of banken, maar de clubs bereikten geen akkoord over een transfersom. Veerman, die zich meermaals kritisch uitliet over de vraagprijs van Heerenveen, erkent na het 1-1 gelijkspel tegen FC Groningen van zondagmiddag dat hij rond het sluiten van de markt niet goed in zijn vel zat.

"Ik heb me natuurlijk op 30, 31, 1 en 2 wel vrij slecht gevoeld", doelt Veerman in gesprek met ESPN op het eind van augustus en begin van september. "Maar dat gevoel is nu wel redelijk weg. We hebben gewoon een leuke ploeg, ook buiten het voetbal om. Ik heb het sowieso naar mijn zin bij Heerenveen, dat is het probleem niet." Veerman geeft toe dat zijn teleurstelling over de voortgang van de onderhandelingen invloed had op zijn spel. "Tegen AZ (1-3 nederlaag op 29 augustus, red.) zeer zeker wel, ja. Vandaag had ik niets te verliezen. Er gaat niets meer gebeuren."

Een openhartige Joey Veerman over zijn misgelopen transfer:



"Ik heb me wel vrij slecht gevoeld ja..." ?? pic.twitter.com/FqeSMIAmVJ — ESPN NL (@ESPNnl) September 12, 2021

Een dag na de wedstrijd besefte Veerman dat een transfer definitief niet zou plaatsvinden. Hij voelde zich gesteund door trainer Johnny Jansen. "De trainer gunde mij de transfer, dat gaf hij dagelijks aan. Hij zei ook: 'Als je er echt mee zit, kom dan even naar me toe.' Het is niet zo dat ik er vaak doorheen zat, helemaal niet, maar dat was wel prettig. De laatste paar dagen waren wel klote." De 22-jarige Veerman heeft een contract tot medio 2024 in Friesland en richt zich voorlopig dus op zijn seizoen met Heerenveen. Tegen Groningen merkte hij een groot verschil tussen beide helften.

"In de eerste helft speelden wij heel fris en combineerden we aardig. In de tweede helft werden we een beetje gedwongen om de lange bal te spelen. De laatste weken is wel gebleken dat dat niet onze kracht is.", blikt Veerman terug. Heerenveen leidde bij rust met 0-1 door een doelpunt van Tibor Halilovic, maar na de pauze maakte Cyril Ngonge er 1-1 van. Veerman zag Groningen een stuk feller voor de dag komen in de tweede helft. "Zij brengen in het eerste kwartier na rust iets van vijf nieuwe gasten, daar zal het ook mee te maken hebben." Groningen voerde vier wissels door in de eerste twintig minuten na de rust.