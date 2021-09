VAR-beelden blijken onvoldoende: streep door schorsing Mica Pinto

Vrijdag, 10 september 2021 om 12:08 • Yanick Vos • Laatste update: 14:33

Sparta Rotterdam kan de komende twee competitiewedstrijden gewoon een beroep doen op Mica Pinto. De tuchtcommissie betaald voetbal heeft de linksback vrijgesproken van ernstig gemeen spel, naar aanleiding van zijn rode kaart tijdens de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Sparta (2-0) voor de interlandperiode, wegens een gebrek aan bewijs.

Sparta ging niet akkoord met het schikkingsvoorstel van drie wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk. Hij kreeg rood in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles na een tackle op Luuk Brouwers. Na het zien van de beelden besloot scheidsrechter Jannick van der Laan hem met rood van het veld te sturen. Omdat Sparta niet akkoord ging met het schikkingsvoorstel, diende de zaak donderdag in Zeist. Daar werd Pinto vrijgesproken wegens een gebrek aan bewijs.

“Voor een veroordeling zijn reglementair twee bewijsmiddelen nodig. Naar het oordeel van de tuchtcommissie is het ten laste gelegde ernstig gemeen spel gebaseerd op VAR beelden die niet of niet voldoende door andere bewijsmiddelen, worden ondersteund”, meldt Sparta. “De tegenspeler heeft niet meer verklaard dan dat hij door het rechterbeen van Pinto geraakt is op zijn scheenbeen. De verklaring van de scheidsrechter die geheel gebaseerd is op de VAR-beelden is ook onvoldoende. Het ten laste gelegde, ernstig gemeen spel, is volgens de tuchtcommissie dan ook niet bewezen.”

Door de uitspraak kan Pinto komend weekend in actie komen als Sparta bezoek krijgt van Fortuna Sittard. De wedstrijd op Het Kasteel staat voor zondagmiddag 14.30 uur op het programma. De ploeg van trainer Henk Fraser kan een overwinning goed gebruiken, daar de club dit seizoen pas een punt pakte en derhalve op de zeventiende plaats op de Eredivisie-ranglijst terug te vinden is.