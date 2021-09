Woensdag, 8 September 2021

Chelsea biedt middenvelder contract van acht miljoen euro

Gareth Southgate gaat in gesprek met de FA over zijn toekomst als bondscoach. De Engelse bond wil inzetten op een contractverlenging tot de zomer van 2024, zodat de keuzeheer zeker tot na het EK in Duitsland aan het roer staat. (Sky Sports)

Arsenal hoopt zich in januari te versterken met Youssef En-Nesyri. In de spits van Sevilla zien the Gunners de langetermijnopvolger van Pierre-Emerick Aubameyang, die inmiddels 32 jaar oud is. (La Colina de Nervion)

Chelsea heeft een lucratieve contractaanbieding neergelegd bij Franck Kessié. De middenvelder, die komende zomer transfervrij kan vertrekken bij AC Milan, kan bij the Blues jaarlijks acht miljoen euro opstrijken. (Sport Mediaset)

Fabio Carvalho heeft zich in de kijker gespeeld van Real Madrid. Het negentienjarige talent maakte tot dusver een uitstekende indruk bij Fulham en staat bovendien hoog op de scoutinglijst van verschillende Premier League-clubs. (Daily Mail)

In de strijd om Aurélien Tchouaméni heeft Chelsea concurrentie van Juventus. In de afgelopen transferperiode slaagde niemand erin om de middenvelder weg te lokken bij AS Monaco. (Calciomercato)