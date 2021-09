Galatasaray legt Marcão ongekende boete van 150.000 euro op

Donderdag, 2 september 2021 om 21:28 • Daniel Cabot Kerkdijk

Galatasaray heeft Marcão een boete van liefst 150.000 euro opgelegd, zo meldt de Turkse topclub donderdagavond via de officiële kanalen. De 25-jarige centrumverdediger werd afgelopen maand in de tweede helft van de uitwedstrijd tegen Giresunspor (0-2 winst) plotseling agressief tegen Kerem Aktürkoglu, die een kopstoot en rake klappen kreeg van zijn ploeggenoot. De Turkse voetbalbond legde de Braziliaan al een schorsing van liefst acht wedstrijden op.

In de tweede helft van de wedstrijd leek er geen vuiltje aan de lucht bij Galatasaray, dat een 0-2 voorsprong had genomen en tegen tien spelers van Giresunspor speelde. Toch sloeg plots de vlam in de pan en stormde Marcão woedend af op Aktürkoglu. De Braziliaanse verdediger deelde een soort duw uit met zijn hoofd tegen dat van de Turk aan en begon daarna ook nog in te slaan op zijn ploeggenoot. Marcão kreeg daarop rood van scheidsrechter Erkan Özdamar en Aktürkoglu werd gewisseld door Gala-trainer Fatih Terim.

Turkse media spraken schande van het incident. Marcão zelf ging diep door het stof en bood zijn excuses aan in een video op Instagram. "Als zoon die voor zijn gezin leeft, wil ik allereerst de ouders van Kerem om vergiffenis vragen door hun handen te kussen", zei de Braziliaan. "Natuurlijk ook mijn excuses aan mijn broeder Kerem. Ik weet dat je dit niet makkelijk zal vergeten."

"Er zullen Galatasaray-fans zijn die me nooit zullen vergeven", vervolgde Marcão. "Dat weet ik, omdat ik deze club en zijn supporters heel goed ken. Voor ik naar Galatasaray kwam, was ik een jonge jongen die in een moeilijke situatie zat. Moeilijker dan je je kunt voorstellen. Als men hier niet voor mij gezorgd had, had ik kunnen verdwijnen. Het doet me pijn om degenen die mij geholpen hebben teleur te stellen. Ik respecteer alle beslissingen die over mij worden genomen. Maar ik heb één verzoek: ík moet de prijs betalen voor deze kwestie, niet mijn vrouw en kinderen."