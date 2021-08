FC Groningen heeft opvolger van Azor Matusiwa definitief binnen

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 12:27 • Rian Rosendaal

Laros Duarte mag zich voortaan speler noemen van FC Groningen. De 24-jarige middenvelder is afkomstig van Sparta Rotterdam en tekent in de Euroborg een contract voor vier seizoenen, zo is dinsdag duidelijk geworden. Duarte, die bij Sparta een doorlopend contract had tot medio 2022, stond al enige tijd op het lijstje van de scouts van de Trots van het Noorden. Het Algemeen Dagblad meldde onlangs al dat de transfersom 650.000 euro bedraagt.

"Laros is een goede, allround middenvelder met al de nodige ervaring in het betaalde voetbal", verklaart technisch directeur Mark-Jan Fledderus op de clubsite. "Zijn talent in combinatie met zijn leeftijd maakt dat hij in onze ogen perfect past in de visie die wij hebben op de ideale leeftijdsopbouw van een spelersgroep. Wij denken dat Laros nog stappen kan zetten in zijn ontwikkeling en dat hij verder kan groeien in Groningen. Daar willen wij hem graag bij helpen. Laros brengt direct de kwaliteit die wij voor ons middenveld goed kunnen gebruiken. We zijn blij met zijn komst en wensen hem heel veel succes bij FC Groningen."

???????? ????????!??



Laros Duarte tekent voor vier jaar bij FC Groningen.



? https://t.co/P1YHlmGKe0



Welkom, Laros!????#samennaardegrotemarkt — FC Groningen (@fcgroningen) August 31, 2021

Duarte doorliep de jeugdopleiding van Sparta, waar hij werd opgemerkt door PSV. Na twee seizoenen te hebben doorgebracht in voornamelijk Jong PSV keerde de middenvelder terug in Rotterdam. Duarte verlaat Sparta met 59 officiële wedstrijden achter zijn naam. Daarnaast kwam de aanwinst van Groningen uit voor verschillende jeugdelftallen van Nederland. Hij wordt gezien als de opvolger van Azor Matusiwa, die verdergaat bij Stade de Reims.

Het is de derde keer op deze slotdag van de transfermarkt dat Groningen een aanwinst presenteert. Eerder deze dinsdag werd de komst van verdediger Yahya Kalley (IFK Göteborg) en aanvaller Sebastian Tounekti (Bodö/Glimt) aangekondigd. Maandag verzekerde de club zich van de diensten van Lucas Gomes, die transfervrij de overstap maakte van FC Porto.