Calvin Verdonk kiest na jaar in Portugal voor rentree in Eredivisie

Maandag, 30 augustus 2021 om 14:21 • Rian Rosendaal

Calvin Verdonk keert definitief terug op de Nederlandse velden. De 24-jarige linksback ruilt het Portugese FC Famalicão op huurbasis in voor NEC, zo brengt de Nijmeegse club maandag naar buiten. Verdonk, die gelijk aansluit bij de A-selectie van trainer Rogier Meijer, speelde in het verleden al eerder op huurbasis voor NEC. Zijn debuut volgt wellicht op 12 september in de thuiswedstrijd tegen Willem II.

"Calvin is een linksback die goed in het profiel van de club past", zo reageert technisch directeur Ted van Leeuwen maandag op de website van de club. "Een verdediger met een offensieve drive en daarnaast een goede voorzet. Zowel NEC als ikzelf hebben in het verleden op een prettige manier met Calvin samengewerkt, dus we zijn blij dat hij wederom voor NEC heeft gekozen.

"Het voelt goed om terug te zijn bij NEC. Enkele jaren geleden heb ik hier een mooie tijd beleefd, waarin ik veel wedstrijden heb mogen spelen. Dat is ook mijn doel voor het komende jaar. Ik wil belangrijk zijn voor het team en daarnaast, met de ervaring die ik inmiddels heb, bijdragen aan het groepsproces. Ik kan niet wachten om te beginnen", aldus Verdonk zelf. De linksbenige vleugelverdediger kwam eerder in Nederland uit voor Feyenoord, PEC Zwolle en FC Twente. Zijn verbintenis in Portugal loopt door tot medio 2024.