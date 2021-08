Sigthorsson uit IJslandse selectie gegooid; speculatie over seksaffaire

Maandag, 30 augustus 2021 om 10:41 • Rian Rosendaal

Kolbeinn Sigthorsson ontbreekt in de aankomende WK-kwalificatiewedstrijden van IJsland tegen Roemenië, Noord-Macedonië en Duitsland. De 64-voudig international, met een verleden bij Ajax en AZ, mag van de voetbalbond niet in actie komen vanwege naar verluidt een grootschalig onderzoek naar vermeende seksuele ongeregeldheden. De IJslandse voetbalbond weigert echter om de exacte reden van het ontbreken van Sigthorsson wereldkundig te maken.

Er wordt in de media in IJsland gespeculeerd over de vermeende rol van Sigthorsson bij seksueel overschrijdend gedrag in het verleden, maar bewijzen kunnen daar voorlopig niet voor worden aangeleverd. Naast de spits van het Zweedse IFK Göteborg is ook Rúnar Már Sigurjónsson niet opgenomen in de definitieve selectie van bondscoach Arnar Vidarsson voor de drie interlands in september. De middenvelder ontbreekt vanwege blessureleed en persoonlijke redenen, zo valt te lezen in de officiële verklaring van de IJslandse voetbalbond.

Het is al enige tijd onrustig rondom het nationale elftal van IJsland. De bal ging rollen toen Gylfi Sigurdsson eerder deze zomer werd aangehouden vanwege zijn vermeende aandeel in een zedenzaak. De beschuldiging tegen Sigurdsson luidt 'child sex offence', een brede term die meerdere vormen van kindermisbruik omvat. Sigurdsson werd al snel op borgtocht vrijgelaten, maar het onderzoek naar de aanvallende middenvelder van Everton is nog steeds in volle gang.

De naam van Sigurdsson werd in eerste instantie niet naar buiten gebracht door Everton en de IJslandse voetbalbond, maar de media wisten al snel dat het om de middenvelder ging. Er verscheen een artikel in de IJslandse pers waarin een relaas van een jonge vrouw naar voren werd gebracht over een groepsverkrachting uit 2010. Uit het artikel was af te leiden dat verschillende spelers van het nationale elftal hier bij betrokken waren geweest, zonder dat er specifiek op namen werd ingegaan.