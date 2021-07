Gylfi Sigurdsson (31) aangehouden in zaak rond kindermisbruik

Dinsdag, 20 juli 2021 om 22:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:20

De 31-jarige international uit de Premier League die is aangehouden in een veelbesproken zedenzaak is Gylfi Sigurdsson, zo verzekeren diverse IJslandse media. De aanvallende middenvelder van Everton is vrijdag door de Greater Manchester Police gearresteerd. De beschuldiging tegen Sigurdsson luidt 'child sex offence', een brede term die meerdere vormen van kindermisbruik omvat.

Maandag kwam in de Engelse media al naar buiten dat een 31-jarige speler uit de Premier League, die momenteel actief is als international voor zijn land, was gearresteerd in de zaak. Om privacyredenen werd de naam van Sigurdsson niet naar buiten gebracht, ook niet door Everton, dat wel bevestigde dat een van zijn spelers is aangehouden. Onder meer MBL, een van de grootste nieuwssites van IJsland en de grote krant Vísir stellen nu onomstotelijk vast dat het gaat om Sigurdsson. Geruchten over zijn betrokkenheid gingen in Engeland al langer, ook omdat hij zaterdag ontbrak in een oefenwedstrijd van Everton tegen Blackburn Rovers.

De politie van Manchester kwam maandag met een summier statement over de zaak. "Agenten hebben op vrijdag 16 juli 2021 een 31-jarige man gearresteerd op verdenking van kindermisbruik. Hij is op borgtocht door de politie vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek." Het huis van Sigurdsson, die getrouwd is, is door de politie doorzocht. In de Engelse media gaat het verhaal rond dat de speler van Everton seksueel getinte berichten zou hebben verstuurd aan minderjarige meisjes.

Afgelopen zondag ontkende Alexandra Ivarsdottir, de vrouw van Sigurdsson, dat haar man betrokken is bij de zaak. Ook ontkende Ivarsdottir dat Sigurdsson was aangehouden. Het getrouwde koppel is overigens in verwachting van hun eerste kind, zo blijkt uit een post op Instagram van Sigurdsson uit december 2020. Sigurdsson speelt sinds 2017 voor Everton, waar hij met een transfersom van bijna vijftig miljoen euro als duurste speler uit de clubgeschiedenis geldt. Hij staat op 78 interlands en wordt gezien als een van de beste spelers uit de IJslandse historie.