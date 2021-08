Debutant medeverantwoordelijk voor eerste seizoenszege Go Ahead Eagles

Zaterdag, 28 augustus 2021 om 21:52 • Mart van Mourik

Go Ahead Eagles heeft zaterdagavond een comfortabele zege geboekt in de Eredivisie. In eigen huis was de club uit Deventer te sterk voor Sparta Rotterdam, dat met 2-0 verslagen werd en het duel met tien man besloot. De Griek Giannis-Fivos Botos debuteerde namens de thuisploeg en luisterde zijn entree op met een treffer. Het was de eerste zege voor Go Ahead, terwijl Sparta nog altijd wacht op de eerste seizoensoverwinning.

Trainer Kees van Wonderen wijzigde zijn elftal op één positie ten opzichte van het verloren duel met Feyenoord (2-0). Rechtsback Mats Deijl kampte met lichte enkelklachten en bleef aan de kant, waardoor Boyd Lucassen een linie naar achteren schoof en Botos centraal op het middenveld zijn debuut maakte. Bij Sparta ontrak Adil Auassar wegens blessureleed. Bryan Smeets speelde meer teruggetrokken en Lennart Thy speelde als ‘nummer 10’, waardoor er in de spitspositie ruimte kwam voor Emanuel Emegha.

De thuisploeg begon voortvarend het treffen met de Rotterdammers, die al na zes speelminuten op achterstand kwamen. Michael Heylen vloerde Isac Lidberg binnen het zestienmetergebied, waarna scheidsrechter Jannick van der Laan resoluut naar de stip wees. Justin Bakker nam zijn verantwoordelijkheid en schoot zijn ploeg vanaf elf meter op voorsprong: 1-0. Halverwege de eerste helft kreeg Lidberg een goede mogelijkheid om de score te verdubbelen, maar hij kwam een teenlengte tekort om de voorzet van Luuk Brouwers te verzilveren.

In de laatste twaalf minuten van de eerste helft deed Sparta tot tweemaal toe een duit in het zakje. Eerst stuitte Vito van Crooij op doelman Warner Hahn, en vervolgens ontbrak het bij Emegha aan scherpte in de afronding. In het tweede bedrijf vervaagde de hoop van de Spartanen op een goed eindresultaat. Zes minuten na rust ging Brouwers naar de grond na een harde overtreding van Michael Gonçalves Pinto, die na het bekijken van de videobeelden door Van der Laan met rood van het veld werd gestuurd. Go Ahead profiteerde dankbaar van de overtalsituatie en liep na een uur spelen nog verder weg. Het was Botos die op aangeven van Luckassen de eindstand bepaalde: 2-0.