Sevilla laat zonder Chelsea-doelwit Jules Koundé eerste punten liggen

Zaterdag, 28 augustus 2021 om 21:24 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:27

Sevilla heeft zaterdag de eerste punten in LaLiga laten liggen. Het team van trainer Julen Lopetegui kwam op de derde speeldag niet verder dan een 1-1 gelijkspel bij promovendus Elche en is nu een van de drie gedeelde koplopers met zeven punten. Karim Rekik vormde samen met Diego Carlos het hart van de defensie, daar Jules Koundé ontbrak. Luuk de Jong behoorde niet tot de wedstrijdselectie van de Zuid-Spanjaarden.

De kans is aanwezig dat Sevilla en Chelsea een dezer dagen tot een akkoord over een transfer van Koundé naar Londen komen. De verdediger miste geen minuten van de eerste twee competitiewedstrijden tegen Rayo Vallecano (0-3) en Getafe (1-0), maar beide partijen kozen er dit keer voor om geen risico te nemen met oog op een eventuele transfer. Rekik en Diego Carlos waren daardoor ook meteen de enige twee centrale verdedigers die Lopetegui tot zijn beschikking had.

In de eerste 45 minuten had Sevilla weliswaar de meeste kansen, maar was Elche de ploeg die weinig kansen nodig had om te scoren. Na elf minuten was het al raak voor de thuisploeg: na een heerlijke steekbal van Fidel werkte Enzo Roco de bal langs de uitgekomen doelman Yassine Bounou. Vijf minuten voor de pauze kwam het team van Lopetegui op gelijke hoogte. Na een goede vrije trap van Marcos Acuña aan de linkerkant kopte Youssef En-Nesyri de bal in de rechterhoek achter doelman Kiko Casilla.

Dat was ook tevens de eindstand, daar de teams na rust niet meer tot scoren kwamen. In de laatste dertig minuten maakten Rafa Mir, Alejandro Papu Gómez, Erik Lamela en debutant Thomas Delaney nog hun opwachting, maar dat sorteerde geen effect. Het meeste gevaar van de Andalusiërs kwam van En-Nesyri, maar een tweede treffer zat er niet in voor de Marokkaans international. Oussama Idrissi kwam kort voor tijd binnen de lijnen voor Joan Jordán. Na de interlandperiode wacht Sevilla een thuisduel met Barcelona.