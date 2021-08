Enorme ontlading zichtbaar bij Erling Braut Haaland na spectaculaire slotfase

Vrijdag, 27 augustus 2021 om 22:30 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:34

Borussia Dortmund heeft vrijdagavond op de valreep een overwinning geboekt op TSG Hoffenheim. De ploeg van trainer Marco Rose zag Hoffenheim in de laatste minuut van de officiële speeltijd op 2-2 komen, maar in de eerste minuut van de blessuretijd zorgde Erling Braut Haaland voor de 3-2. De ontlading was enorm bij de spits, die ervoor zorgde dat zijn ploeg overnacht op de koppositie met zes punten uit drie duels.

Donyell Malen had een basisplaats bij Dortmund en stond 84 minuten op het veld. Hij meldde zich enkele keren met schoten, maar was niet direct betrokken bij de goals. De toon werd in de wedstrijd al gezet na tien seconden, toen Christoph Baumgartner zijn arm in het gezicht van Axel Witsel plaatste en een gele kaart kreeg. Het was de op één na vroegste kaart ooit in de Bundesliga, na de gele kaart voor Florian Niederlechner namens SC Freiburg tegen 1. FSV Mainz 05 in het seizoen 2016/17 (acht seconden). In de derde minuut wipte Sebastian Rudy de bal in het strafschopgebied richting Andrej Kramaric, die boven Giovanni Reyna uitkwam en diagonaal kopte tegen de linkerpaal.

Aan de overzijde verscheen Reyna na voorbereidend werk van Haaland voor doelman Oliver Baumann, maar onder druk van een verdediger kon de Amerikaan geen hard schot produceren. Een kopbal van Manuel Akanji belandde in de handen van Baumann. Het was een levendige start, met de nodige kansen en overtredingen. Halverwege de eerste helft ontstond een serieuze schietkans voor Thomas Meunier, maar de defensie van Hoffenheim blokkeerde het schot; Marco Reus schoot daarna hoog over het doel van Baumann.

Een kopkans voor Haaland leverde evenmin een goal op, terwijl doelman Gregor Kobel aan de overzijde voorkwam dat een zeldzame kans voor Hoffenheim via Baumgartner een doelpunt opleverde. Kort na het begin van de tweede helft opende Dortmund te score: Giovanni Reyna, op zijn achttiende al bezig aan zijn vijftigste Bundesliga-wedstrijd, kreeg de bal op de rand van het strafschopgebied, handelde snel en vond de rechterhoek. Kort daarna bracht Kobel redding op een schot van Andrej Kramaric, maar via Baumgartner werd het toch 1-1. De middenvelder van Hoffenheim ontving de bal in het strafschopgebied van Dennis Geiger en schoot hard, diagonaal raak in de linkerhoek.

Een afstandsschot van Malen werd vervolgens uit de hoek gehaald door Baumann en Akanji miste een grote kans, voordat Jude Bellingham de bal met het dijbeen controleerde in het strafschopgebied en de linkerhoek vond. Malen stuitte daarna opnieuw op Baumann in de korte hoek. In de laatste minuut kwam Hoffenheim langszij via Munas Dabbur, die de bal voor de voeten kreeg na een corner, maar in de blessuretijd vuurde Haaland van dichtbij raak na meerdere opeenvolgende schoten.